Calcio e Sport: Tim regala accesso Premium a Fantacalcio Serie A

L’iniziativa è dedicata ai clienti che a settembre aderiranno ad una delle offerte TimVision che includono i servizi DAZN e Infinity+. Fino al prossimo 12 settembre sarà possibile aderire all’offerta Calcio e Sport a 19,99 euro al mese per 4 mesi

Con il nuovo campionato di calcio ormai avviato, TimVision regala l’accesso Premium per un anno a Leghe Fantacalcio Serie A Tim, la community degli amanti del calcio e del massimo campionato italiano. Con questa iniziativa, Tim rafforza il legame storico con il mondo del calcio, con Lega Serie A e il suo campionato di cui è Title Sponsor ultraventennale.

Nel dettaglio, i clienti di TimVision che nel mese corrente attiveranno su tim.it una delle offerte TimVision Calcio e Sport, che oltre ai contenuti di Cinema e intrattenimento includono tutta la Serie A TIM di DAZN e la Champions League su Infinity+, avranno accesso ai contenuti Premium dell’App Leghe Fantacalcio, senza interruzioni pubblicitarie. Il tutto a condizioni vantaggiose fino al 12 settembre con la promozione TimVision Calcio e Sport a 19,99 euro al mese per 4 mesi (poi 29,99 euro al mese) e TimVision Box incluso.

TimVision è la piattaforma streaming che aggrega i migliori prodotti televisivi, presto disponibile anche nei locali commerciali con tutto il calcio italiano ed europeo. Con TimVision è possibile vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale: Dazn con tutta la Serie A TIM, la serie BKT, la UEFA Europa League, il meglio della UEFA Conference League e gli altri eventi sportivi; Infinity+ con 104 partite della UEFA Champions League (incluso per 12 mesi); Eurosport Player (incluso per 12 mesi per chi non ha già fruito della promozione) con il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri e, dal 26 settembre, tutti i match della LBA di basket e molto altro.