Btp Valore, ecco i tassi minimi garantiti iniziali: 4,1% per tre anni e 4,5% nei successivi due. Emissione al via lunedì

Il Mef ha comunicato i tassi minimi iniziali garantiti. Conto alla rovescia per l’emissione che parte lunedì 2 ottobre e che è riservata ai piccoli risparmiatori

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi minimi garantiti per la seconda emissione del BTp Valore, che sarà lanciata lunedì prossimo 2 ottobre. La sottoscrizione resterà aperta fino a venerdì 6 ottobre. Per i primi tre anni il tasso minimo garantito sarà del 4,10% mentre per i due anni residui, il quarto e il quinto, salirà al 4,5%.

Btp Valore: il comunicato del ministero dell’Economia

Il ministero dell’Economia, nel comunicato diffuso a tarda mattinata, ricorda che al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Il ministero sottolinea che il BTp Valore è riservato unicamente ai piccoli risparmiatori e prevede, per la prima volta, cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 5 anni con un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. L’emissione sarà collocata sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari, senza vincoli né commissioni. È prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato (12,5%) e l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.

LEGGI ANCHE: Btp Valore ottobre 2023: rischi e vantaggi dell’offerta del Tesoro per cavalcare una stagione turbolenta