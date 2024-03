Brunello Cucinelli: utile ed Ebitda in crescita nel 2023 ma sotto le stime. E il titolo crolla di oltre il 5%

Per il 2024 atteso un fatturato in crescita del 10%. All’assemblea del 20 maggio verrà proposto un dividendo di 0,91 euro ad azione. Il patron Brunello promuove le due figlie a vicepresidenti

Mattinata negativa per Brunello Cucinelli in Borsa in seguito alla presentazione dei conti che sono risultati sotto le stime di alcuni analisti. Sul FTSEMib in tarda mattinata il titolo lascia sul terreno il 5,22% a 110,7, dopo aver oscillato tra un minimo intraday di 106,2 euro e un massimo di 112,1 euro.

Il gruppo del cachemire di lusso ha comunicato i risultati finanziari del 2023, chiuso con ricavi e redditività in crescita, mentre per il 2024, sulla base della raccolta ordini delle collezioni Autunno Inverno 2024 e della programmazione di selezionate ed esclusive aperture, Brunello Cucinelli prevede una crescita del fatturato intorno al 10%. “Crescita sostenibile che attendiamo anche per il 2025, in cui continuiamo a stimare un solido incremento del fatturato nell’intorno del 10%”, ha precisato Brunello Cucinelli.

Utile netto in crescita, ma meno delle attese

Nel 2023 la Maison umbra ha chiuso con ricavi netti per 1,14 miliardi di euro, in aumento del 23,9% rispetto ai 919,71 milioni ottenuti nell’esercizio precedente, provenienti da tutte le aree geografiche, ma con 88,7% ottenuto fuori dall’Italia. A parità di tassi di cambio la crescita del fatturato sarebbe stata del 26%. L’utile netto (esclusa la quota di terzi) è stato di 114,62 milioni di euro, rispetto agli 80,6 milioni contabilizzati nel 2022, ma al di sotto dei 118,9 previsti dagli analisti. L’utile per azione è stato di 1,68576 euro.

L’ebitda è stato pari a 326,3 milioni di euro, in crescita del +22,5% dai 266,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022, ma inferiore ai 329 milioni stimati dal consensus. La marginalità si è attestata al 28,6%. A fine 2023 l’indebitamento netto caratteristico era pari a circa 6,1 milioni di euro, rispetto ai 6,1 milioni di inizio anno. Nell’intero esercizio gli investimenti sono stati pari a 79,1 milioni, mentre le attività operative hanno generato cassa per 209,05 milioni.

Il management di Brunello Cucinelli ha proposto la distribuzione del dividendo 2024 (relativo all’esercizio 2023) per un ammontare di 0,91 euro per azione, con un pay out del 50%. La cedola sarà staccata lunedì 20 maggio 2024 con pagamento dal 22 maggio.

Le figlie di Brunello saranno vicepresidenti

Il patron Brunello ha inoltre promosso le due figlie Camilla (42 anni) e Carolina (33), già operative da tempo in azienda con anche un posto nel board della società di famiglia. Ma adesso assumeranno anche il ruolo di vice presidenti del gruppo. Il consiglio di amministrazione ha infatti deliberato di proporre all’assemblea della Brunello Cucinelli convocata in sede straordinaria il 23 aprile di approvare una modifica dello statuto per introdurre la possibilità di nominare più di un vice presidente, vale a dire le due figlie di Cucinelli.

Brunello Cucinelli: “Nel 2024 fatturato a +10%”

“Si è concluso un anno che ci è apparso particolarmente nobile e bello per la nostra Casa di Moda, dove abbiamo conseguito un fatturato in crescita del 23,9% ed un utile netto in aumento del 42%”, ha commentato Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda. “Sta per concludersi il primo trimestre di questo 2024 con dei risultati particolarmente piacevoli, e vista la bella raccolta ordini Uomo-Donna dell’Autunno/Inverno 2024, immaginiamo per questo anno una garbata crescita del fatturato intorno al 10% con conseguenti sani ed equilibrati profitti”, ha aggiunto Cucinelli.