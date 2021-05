Brembo, trimestre record e 60 anni d’attività

Il fatturato tocca livelli mai raggiunti per il primo trimestre – Profitti più che raddoppiati su base annua. Bombassei: “Ripartenza robusta”

Brembo archivia il primo trimestre con ricavi netti consolidati a 675,1 milioni di euro, in crescita del 17,2% (+20,9% a cambi costanti) su base annua e dell’1,2% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2020. Lo comunica il gruppo dei freni in una nota, aggiungendo che l’utile netto si attesta invece a 61,4 milioni, più del doppio dei 29,8 milioni registrati nel primo trimestre dell’anno scorso.

Sul fronte della redditività, il margine operativo lordo del trimestre ammonta a 135,6 milioni (il 20,1% dei ricavi), rispetto a 102,0 milioni del primo trimestre 2020 (17,7% dei ricavi). Il margine operativo netto è pari a 83,7 milioni (12,4% dei ricavi) e si confronta con 50,3 milioni (8,7% dei ricavi) del primo trimestre 2020.

Nel trimestre in esame tutti i segmenti in cui il gruppo opera hanno avuto andamento positivo: il settore auto è in crescita del 13,1%, le applicazioni per motocicli del 40,5% (+33,4% a parità di perimetro di consolidamento), quelle per veicoli commerciali del 31,6% e le competizioni del 3,3% rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Il risultato prima delle imposte ammonta a 81,1 milioni (12% dei ricavi) e si confronta con 42,5 milioni (7,4% dei ricavi) del primo trimestre 2020.

“Siamo entrati nel sessantesimo anno di Brembo – commenta Alberto Bombassei, presidente del gruppo – con un risultato particolarmente incoraggiante. I dati del primo trimestre 2021 mostrano infatti una ripartenza robusta e confermano la tendenza che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi del 2020. Nella storia di Brembo non avevamo mai registrato ricavi così alti in un primo trimestre, che crescono non solo rispetto allo stesso periodo del 2020, ma anche e soprattutto rispetto al 2019. I risultati sono stati trainati dall’andamento positivo di tutti i segmenti e le geografie in cui operiamo”.

Inoltre, “nonostante lo scenario di mercato rimanga permeato da uno stato di incertezza – continua Bombassei – questi risultati ci consentono di guardare con fiducia ai prossimi mesi. Rimaniamo focalizzati sull’innovazione delle nostre soluzioni, grazie ad un portafoglio prodotti sempre più integrato e orientato alla sostenibilità, che si è arricchito con l’acquisizione di SBS Friction in Danimarca e lo sarà ulteriormente con quella recentemente annunciata di J.Juan in Spagna”.

All’inizio del pomeriggio il titolo in Borsa di Brembo guadagna l’1%, a 10,6 euro.