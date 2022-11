BORSE ULTIME NOTIZIE – Btp Italia oltre 2 miliardi di ordini. A Piazza Affari riflettori su Eni, Terna e utility

Attenzione per l’apertura dell’offerta per il nuovo Btp Italia a sei anni. Mentre sul lato azionario da segnalare la riapertura dell’Opa Atlantia

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la settimana con un buon rialzo.

Sul fronte obbligazionario attenzione per l’apertura dell’offerta per il nuovo Btp Italia a sei anni. Mentre sul lato azionario da segnalare il balzo di Saipem e Terna oltre ad Atlantia ed Eni.

Nella zona euro la produzione industriale sale oltre le attese. Panetta (Bce): stretta sì, ma non troppo

In mattinata è stato comunicato il dato sulla produzione industriale dell’Eurozona , salita oltre le attese a settembre 2022. Secondo quanto riportato dall’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), l’output ha registrato un incremento dello 0,9% su base mensile dopo il +2% di agosto (dato rivisto da un preliminare di +1,5%). Il dato è migliore delle attese del mercato che erano per un aumento dello 0,3%.

, salita a settembre 2022. Secondo quanto riportato dall’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), l’output ha registrato un incremento dello 0,9% su base mensile dopo il +2% di agosto (dato rivisto da un preliminare di +1,5%). Il dato è migliore delle attese del mercato che erano per un aumento dello 0,3%. Il membro del consiglio direttivo Bce, Fabio Panetta , intervenendo a Firenze a un convegno sul tema “Finding the Gap ha sottolineato come la politica monetaria deve essere inasprita per garantire che l’inflazione non diventi radicata, ma “alla luce dei progressi già ottenuti nell’adeguamento della nostra posizione politica, un inasprimento aggressivo non è consigliabile “.

, intervenendo a Firenze a un convegno sul tema “Finding the Gap ha sottolineato come la deve essere inasprita per garantire che l’inflazione non diventi radicata, ma “alla luce dei progressi già ottenuti nell’adeguamento della nostra posizione politica, “. Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banque de France, e Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, hanno affermato che è necessario accelerare il progetto dell’Unione dei mercati dei capitali dell’UE (in inglese Capital Markets Union) per finanziare le “trasformazioni green e digital” del Vecchio Continente.

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro resta sulle posizioni di venerdì sera a 1,032. Nella scorsa ottava la moneta unica ha recuperato quasi il 4% al biglietto verde sulla prospettiva di una Federal Reserve meno aggressiva sui tassi già nel meeting di dicembre. Un medesimo movimento ha interessato il cambio tra sterlina e dollaro che all’inizio della nuova settimana resta a 1,1770 (da 1,1763). Dollaro/yen a 139,44 (139,15), euro/yen a 143,85 (da 143,7).

Giornata negativa per il petrolio, con il Brent che scambia in ribasso dell’1% a 95,07 dollari per barile, e il WTI che perde l’1,2% a quota 87,86 dollari per barile.

Il bitcoin si conferma oltre i 16.500 dollari, dopo aver toccato un minimo intraday a 15.807 dollari. La valuta è sotto la lente di ingrandimento dopo la notizia nele weekend della bancarotta di Ftx.

Lo spread Btp-Bund si è riportato a 205 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso al 4,15%.

A metà seduta il FTSE Mib è in progresso dello 0,4% a 24.553 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 24.512 punti e un massimo di 24.650 punti. Il FTSE Italia All Share guadagna lo 0,36%. Variazioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (-0,01%) e per il FTSE Italia Star (+0,28%).

Mercati europei positivi

Le Borse europee partono ancora in rialzo dopo una settimana brillante (+4,9% l’Eurostoxx50) con l’attenzione al rilancio dell’economia cinese, tra misure a supporto del real estate e minori restrizioni anti-Covid, e al vertice di Bali tra Joe Biden e Xi Jinping.

Piazza Affari, che nell’ultimo mese è salita del 18% circa, è la migliore segnando un incremento dello 0,67% nel Ftse Mib mentre Francoforte e Amsterdam guadagnano mezzo punto percentuale, Londra, Madrid e Parigi lo 0,3%. Proprio a Parigi vola Kalray grazie a un importante contratto con un big Usa delle tecnologie, che resta anonimo. Il titolo della societa’ francese di processori ad alte prestazioni poco dopo le 11 mette a segno un rialzo del 23,3% a 20,45 euro. Kalray ha reso noto di avere siglato di ‘un contratto fondamentale con un leader mondiale nel settore dell’high tech, quotato al Nasdaq, che nel 2021 ha realizzato svariate decine di miliardi di dollari di fatturato con una capitalizzazione di Borsa di oltre cento miliardi di dollari. Nell’ultimo mese l’Eurostoxx e’ salito di oltre il 14%.

A piazza Affari spicca la riapertura dell’Opa di Atlantia

Scattano al rialzo le azioni Atlantia allineandosi al prezzo dell’Opa in vista dei tempi supplementari a partire da lunedì prossimo. Le azioni si riportano sul prezzo di 23 euro, pari al corrispettivo dell’offerta pubblica d’acquisto con un rialzo dell’1,16 %.

Enel (+1,11%) guida il rialzo delle utilities, ma spicca la notizia che riguarda l’Eni (che quota 14,34 euro in rialzo dello 0,45%). E’ partito dall’impianto Coral Sul Flng al largo del bacino di Rovuma il primo carico di Gnl verso l’Europa. Descalzi: «Nuovo e importante passo».

Terna (+0,13%). L’amministratore delegato, Stefano Donnarumma, nel suo intervento all’Università di Salerno per presentare l’avvio del master nell’ambito del Tyrrhenian Lab ha detto che l’Ue potrebbe approvare a breve anche il collegamento con il Nord Africa e questo aprirebbe uno scenario molto importante nella direttrice Nord-Sud”. Il progetto di Terna prevede un collegamento elettrico tra Italia e Tunisia attraverso un cavo interrato per collegare le due sponde del Mediterraneo.

Saipem (+3,73%). Giornata molto positiva per SAIPEM premessa favorevole ad una evoluzione di breve termine al rialzo dopo l’upgrading di JP Morgan.

Leonardo (+2,88%). L’operazione Rheinmetall-Expal Systems riaccende l’appeal per i titoli della difesa che non hanno partecipato al recupero dei listini delle ultime settimane: a Piazza Affari Leonardo rimbalza del 2,5% e guardando agli altri listini sono diversi i titoli del comparto a distinguersi con Thales che segna +2,7% a Parigi, Bae systems +2,6% a Londra, Hensoldt +2,9% a Francoforte. Nel week end il gruppo tedesco Rheinmetall (+3,7% sul listino) ha annunciato la sigla di un contratto di acquisto con la spagnola Maxam per le attivita’ di Expal Systems

Telecomunicazioni. Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, nel suo intervento al convegno Asstel, si è detto preoccupato sulla tempistica degli investimenti nelle telecomunicazioni in seno al Pnrr, sia per le cosiddette “aree grigie” sia per il Piano Italia 5G. Per quanto riguarda il Piano Italia a 1 Giga, l’obiettivo dichiarato nel Pnrr dall’ex ministro Vittorio Colao era di coprire con reti a 1 Giga ulteriori 8,5 milioni di unità residenziali, di cui 450.000 di case sparse, ma Butti dice che il piano è sbagliato.

Bene i bancari. Spicca il +1,7% di Banco Bpm: in una intervista al Corriere Economia il ceo Castagna ha confermato che il gruppo non e’ interessato ad aggregazioni e in particolare non a Mps. Sale dell’1,6% Unicredit e dell’1,4% Bper.

Oggi è iniziata l’offerta del Btp Italia numero 18, il secondo dall’inizio di quest’anno. I titoli in offerta, durata sei anni, restituiranno ai sottoscrittori l’inflazione italiana più una cedola reale indicata per ora all’1,60%, a meno di un eventuale rialzo giovedì prima del collocamento presso gli investitori istituzionali. Poco prima delle 13, ovvero a poche ore dall’avvio del collocamento, la domanda ha superato i 2 miliardi di euro, mentre il primo traguardo di 1 miliardo di euro era stato passato verso le 10.30.