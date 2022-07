Borse nervose, euro in caduta, rischio recessione: tante domande, sabato le risposte con le Lancette dell’economia

Quanto durerà la turbolenza delle Borse? E l’inflazione? Perché c’è la fuga dall’euro? Le Banche centrali esagerano? Le risposte di Galimberti e Paolazzi su Le Lancette dell’economia

Quando si placherà la tempesta economica e finanziaria? Da cosa nasce la turbolenza che sta facendo sbandare Borse, tassi e cambi? Perché c’è la fuga dall’euro? Come sta andando davvero l’economia reale? Le difficoltà nelle attività produttive sono in via di soluzione? O forse c’è un ostacolo ancora più grande di tutti gli altri? L’inflazione inizierà finalmente a scendere? E sarà una discesa ardita come la risalita? Oppure l’alta temperatura dei prezzi ci accompagnerà ancora per un po’ di tempo? Le Banche centrali non stanno esagerando un po’ nel fare la faccia feroce e stringere i cordoni della borsa monetaria?

Le domande si rincorrono e aggrovigliano al pari delle condizioni del sistema. A proposito del quale non si può non osservare l’ulteriore cambiamento del contesto in cui si dipana la globalizzazione. Per l’Italia cosa comporterà? Le Lancette dell’economia, la storica rubrica di analisi della congiuntura economica, con un occhio ai mutamenti strutturali, fornisce le risposte. Curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, esce mensilmente solo su FIRSTonline. Da domani l’edizione di luglio 2022.