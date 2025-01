Borse in ripresa. Gli investitori riprendono il controllo dopo il panico. Nvidia fa +9%. Occhi alla Fed e ai dati delle Big Seven

I mercati riprendono fiato e controllo dopo il panico delle scorse ore a causa di DeepSeek. Ora l’attenzione torna sulle banche centrali e i dati delle bigtech. Sullo sfondo i timori per i dazi. Borse europee viste aprire in positivo

I mercati internazionali sembrano voler prender cautamente fiato dopo l’ondata di svendite di azioni legate all’intelligenza artificiale innescate dalla cinese DeepSeek, con una ripresa di Wall Street durante la notte che si è riflessa sui quei pochi mercati asiatici che non chiusi per le festività del Capodanno lunare. Gli investitori si stanno convertendo all’idea che l’assistente AI economico della startup non rovinerà le valutazioni di Nvidia e simili, mentre si preparano a valutare la sfilata di utili che inizia oggi delle cosiddette megacap tecnologiche “Mag 7”. Oggi sono in agenda i dati del proprietario di Facebook, Meta Platforms, di Microsoft e di Tesla, mentre Apple domani. Non solo. Ci sono da considerare le decisioni politiche di alcune banche centrali, tra cui la Fed oggi e la Bce domani. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per i dazi che Trump vorrà imporre a partire da sabato. Gli operatori sono tornati a investire nel dollaro, abbandonando le valute rifugio, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni sono rimasti pressoché invariati

A Wall Street si riprendono i tecnologici. Nvidia fa +9%

A Wall Street ieri i titoli tecnologici hanno ripreso terreno, un giorno dopo che un modello di intelligenza artificiale cinese a basso costo di DeepSeek ha scosso i mercati, spingendo al rialzo i principali indici azionari, con il Nasdaq salito di circa il 2% e il gigante dei chip Nvidia in rimbalzo del 9%. L’S&P 500 ha guadagnato circa lo 0,9% e il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 0,3%. Lunedì le azioni del Nasdaq erano crollate e Nvidia era scesa del 17%, perdendo quasi 600 miliardi di dollari del suo valore nella più grande perdita di capitalizzazione di mercato in un giorno della storia. “La risposta iniziale del mercato è stata ‘prima vendi, poi capisci'”, ha detto a Reuters Stuart Dunbar, partner della società di investimenti Baillie Gifford. “Il flusso di notizie a breve termine e le oscillazioni dei prezzi non invalidano l’impatto potenzialmente profondo che l’intelligenza artificiale avrà sul mondo. L’avvento di una lampadina molto più economica non ha rappresentato una cattiva notizia per i produttori di lampadine o le compagnie elettriche.”

La rivalutazione da parte degli investitori degli sviluppi nel settore dell’intelligenza artificiale aumenterà anche l’interesse degli investitori per gli utili di questa settimana di Microsoft, Tesla e Meta. È prevedibile che ai manager venga chiesto se intendono continuare a spendere così tanto in potenza di calcolo. Da segnalare ieri il rialzo dell’1,5% delle azioni Boeing anche dopo che il produttore di aerei ha registrato la sua più grande perdita annuale dal 2020. Invece le azioni General Motors sono scese di circa il 9% poiché gli investitori hanno soppesato la minaccia dei dazi, nonostante la casa automobilistica abbia pubblicato risultati e previsioni di utili superiori alle aspettative. Stanotte ha presentato i dati Starbucks: i ricavi sono rimasti più o meno sui livelli di un anno fa, a 9,4 miliardi di dollari, ma meglio delle attese. Il titolo è salito del 5% nell’after market.

Dollaro in lieve ripresa. Occhi alle banche centrali oggi e domani

Gli operatori sono tornati a investire nel dollaro, abbandonando le valute rifugio. Il dollaro è stato su una corda yo-yo dall’insediamento di Trump, reagendo principalmente alle mutevoli aspettative sui dazi. L’indice del dollaro è salito di circa lo 0,4% finora questa settimana, ma è ancora in calo del 2% rispetto al picco di due anni raggiunto il 13 gennaio. L’euro è sceso di circa lo 0,6%, mentre le valute rifugio, che si erano apprezzate lunedì, hanno restituito i loro guadagni. Il dollaro guadagna lo 0,6% sullo yen giapponese e lo 0,2% sul franco svizzero. I titoli del Tesoro Usa, che hanno registrato un rialzo lunedì nell’ambito della strategia di avversione al rischio, sono rimasti pressoché invariati, con i rendimenti di riferimento a 10 anni scambiati l’ultima volta al 4,538%.

I trader si aspettano che la Fed, oggi alle ore 20.00 italiane, manterrà la sua politica monetaria oggi, anche se Trump chiede tassi più bassi. Al contrario, si prevede che la BCE taglierà i tassi domani, seguiti da tagli rapidi a marzo, giugno e forse ottobre. Sempre oggi la Riksbank, la Banca nazionale della Svezia, è attesa tagliare i tassi di un quarto di punto, così come si prevede farà anche la Banca del Canada. La Banca d’Inghilterra non annuncerà un aggiornamento della sua politica monetaria prima del 6 febbraio, ma il governatore Andrew Bailey fornirà prove sul rapporto sulla stabilità finanziaria in una testimonianza davanti alla commissione parlamentare.

Occhi ai dazi di Trump: sabato toccherà a Canada e Messico. E gli altri?

Le tensioni commerciali legate alle politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno continuato a tener banco, sostenendo il dollaro e allontanando gli investitori dai titoli del Tesoro.

Dopo i commenti di Trump rilasciati alla fine della scorsa settimana, secondo cui avrebbe preferito non imporre ulteriori dazi a Pechino, in seguito a una chiamata “amichevole” con Xi Jinping, la Casa Bianca ha ribadito che i dazi su Canada e Messico entreranno in vigore questo sabato, mentre i dazi cinesi sono ancora allo studio. A meno di colpi di scena, perchè Trump ha detto la scorsa settimana che avrebbe imposto i dazi a Messico e Canada, a meno che i paesi non aiutino ad affrontare il duplice problema del traffico di fentanyl negli Stati Uniti e dell’immigrazione. Anche l’Europa è nel mirino dei dazi di Trump, quindi l’annuncio di sabato potrebbe portare brutte notizie anche per l’Unione.

Asia: nel silenzio della festività cinese, il Nikkei fa +1%

Mentre i mercati cinesi sono chiusi per la festività del Capodanno Lunare (terminerà martedì della prossima settimana), il Nikkei del Giappone è in rialzo del +1% a 39.414,78 punti, dal -0,9% di ieri, interrompendo una serie di tre giorni di perdite. In particolare a Tokyo, si riprendono i titoli tecnologici, dopo il duro colpo inferto da DeepSeek. Advantest +4%, Tokyo Electron +2%. Sony sale del +4%, dopo la nomina di Hiroki Totoki a nuovo Ceo, ruolo che assumerà a partire dal 29 gennaio. Il benchmark azionario australiano, l’indice ASX 200, è salito dello 0,9%, il livello più alto dallo scorso dicembre, sostenuto da un dato contenuto sull’inflazione che ha aumentato le probabilità di un taglio dei tassi quando la Reserve Bank si riunirà il mese prossimo.

Petrolio WTI stabile a 73,72 dollari al barile. Oggi usciranno i dati relativi alle scorte di petrolio negli Stati Uniti. Oro sulla parità a 2.760 dollari l’oncia.



Borse europee

Le borse europee sono attese aprire positive sulla base del +0,82% del future sull’Eurostoxx50.

Germania, Indice GFK in febbraio pari a -22,4 punti, in calo rispetto al precedente -21,4 punti (la previsione era -20,5 punti).

ASML Holding. La società olandese ha registrato ordini più che doppi rispetto alle attese degli analisti nel quarto trimestre, grazie al boom dell’intelligenza artificiale che ha spinto la domanda per le sue macchine per la produzione di chip. Il titolo sale del 7% nel pre borsa L’azienda ha registrato ordini per 7,09 miliardi di euro (7,4 miliardi di dollari) nel quarto trimestre, ha dichiarato in un comunicato mercoledì. Questo dato si confronta con la stima media di 3,53 miliardi di euro degli analisti intervistati da Bloomberg. “L’intelligenza artificiale è un chiaro motore”, ha dichiarato l’amministratore delegato Christophe Fouquet. “Crediamo davvero che l’IA stia creando un cambiamento nel mercato e abbiamo visto che i clienti ne stanno beneficiando in modo molto forte”.

LVMH ha detto che sta considerando seriamente di aumentare le proprie capacità produttive negli Stati Uniti. Il gruppo ha poca capacità produttiva negli Stati Uniti, a parte tre laboratori di Louis Vuitton e alcuni siti di produzione di gioielli di Tiffany. Il mercato statunitense rappresenta il 25% delle vendite della società.

Safilo ha terminato lo scorso anno con vendite nette per 993,2 milioni di euro, in contrazione del 3,1% rispetto agli 1,02 miliardi ottenuti nel 2023; a cambi costanti la flessione è stata del 2,3%. L’EBITDA margin adjusted è stato di circa il 9,4%, in miglioramento di 40 punti base rispetto allo stesso trimestre del 2023. Nel 4° trimestre, il margine EBITDA adjusted, pari al 7,5%, è migliorato di 60 punti base rispetto allo stesso trimestre del 2023.

Enel ha messo gli occhi su Cubico. Secondo indiscrezioni, i fondi pensione canadesi Ontario Teachers’ Pension Plan e Public Sector Pension Investment Board hanno avviato il processo di vendita di Cubico Sustainable Investments, società con sede a Londra attiva nello sviluppo di progetti rinnovabili tra eolico, fotovoltaico e storage a batteria. Il processo gestito da Bank of America e Canadian Imperial Bank of Commerce sarebbe partito con le prime manifestazioni di interesse, attirando a sé una serie di importanti player industriali, tra cui figurerebbero Enel, Iberdrola ed Equinor, ma anche grandi fondi di investimento come Kkr, Macquarie e Copenhagen Infrastructure Partners.

Mediobanca. Il patto di consultazione tra azionisti ha aumentato la sua quota del capitale sociale all’11,62% dall’11,40% grazie all’apporto di ulteriori 1,88 milioni di azioni da parte di Finprog, la holding della famiglia Doris. Ieri il cda di Mediobanca ha bocciato l’ops di Mps: è ostile e distruttiva di valore.

De’ Longhi ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 3,5 miliardi di euro, in crescita del 14% sul 2023, con il quarto trimestre in accelerazione al 18%, secondo quanto è emerso dai risultati preliminari del gruppo