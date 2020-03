Borse giù, tassi giù, dollaro pure

La politica economica deve agitarsi per rassicurare il popolo che qualcosa si sta facendo contro questa infezione. Ma le armi dei tassi e della liquidità sono spuntate quando il cavallo ha paura e quando le catene globali di offerta si stanno smagliando. Le quotazioni azionarie credono più agli utili aziendali offesi dal coronavirus che alla moneta facile. Il dollaro ha risentito della riduzione di mezzo punto del tasso-guida. Sulla parte lunga della curva la discesa è stata netta e rapida (a parte l’Italia). Di qua e di là dell’Atlantico i tassi reali sono fortemente negativi, come si conviene a un mondo che fronteggia la recessione.

In questa anomala temperie dell’economia mondiale, anche azioni e reazioni sono anomale. Prendiamo il dollaro. Convenzione vorrebbe che quando l’orizzonte del ciclo annerisce, i capitali corrano verso i beni rifugio, dollaro e oro. E in un primo momento è quello che successe. Ma poi il crollo di Wall Street ha riorientato i capitali verso altri lidi (o verso il cash), e la pronta reazione della Fed (mezzo punto in meno per i Federal Funds) ha ridotto il differenziale di tassi a breve fra dollaro ed euro. Il cambio con la moneta unica, che poche settimane fa aveva “bucato”1,08, è risalito, a favore dell’euro, a livelli superiori a quelli di prima della “virulenta” crisi. Lo yuan, il cui cambio è notoriamente controllato, non ha tuttavia approfittato della catastrofe sanitaria per deprezzarsi e attutire il colpo. In effetti, la competitività-prezzo è l’ultimo dei problemi per l’economia cinese, e il cambio si è nobilmente mantenuto sotto quota 7, lontano dai massimi raggiunti nei giorni acuti della guerra commerciale con gli Usa.

I tassi a breve in giro per il mondo si sono volti verso il basso. Non solo negli Usa ma anche in Australia e in una dozzina di altri Paesi. Ma, naturalmente, l’aiuto all’economia è limitato dal fatto che le ferite alla domanda e all’offerta non possono essere curate dalla politica monetaria. Come da copione, i rendimenti a lunga non hanno aspettato le Banche centrali: non era mai successo che il T-Bond a 10 anni andasse sotto l’1% (0,76% mentre scriviamo), così come un altro record negativo è stato registrato dal Bund (-0,71%): in questi casi, la nomea di bene rifugio (o “titolo rifugio”) ha funzionato. Per i BTp, che notoriamente non sono un bene rifugio, i rendimenti sono saliti di circa 20 punti base rispetto ai minimi storici (0,84% il 23 settembre 2019), ma, all’1,07%, continuano a consentire un risparmio di spese per interessi. L’andamento controcorrente dei rendimenti dei titoli italiani è da mettere in relazione con gli effetti sul bilancio pubblico (e sul debito) delle misure di sostegno all’economia che, per quanto giustificate, non potranno che danneggiare l’immagine della finanza pubblica italiana (la “maledizione dell’alto debito” colpisce ancora).

Sui mercati finanziari l’oro ha seguito le alterne vicende del dollaro. Dopo essersi inizialmente rafforzato, come si conviene a un porto sicuro (?) nelle turbolenze di questo mondo complicato, è poi ridisceso per arcani motivi (legati forse alla necessità, per chi ha avuto bisogno urgente di liquidità di seguito al crollo delle Borse, di vendere i lingotti), salvo poi, a differenza del dollaro, riprendere il ruolo, amato dai gold bugs, di bene rifugio. Nei mercati azionari, la diffidenza espressa nelle ultime Lancette a proposito della immarcescibile tenuta delle quotazioni, è stata confermata. Per ora siamo nel perimetro della “correzione”, ma potrà andare peggio (questo non è un “consiglio agli acquisti – o alle vendite”!).