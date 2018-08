Borsa: Pirelli dribbla Continental e rimbalza su ok stime 2018

Dopo il profit warning lanciato da Continental che ha mandato in rosso i titoli del settore la casa di pneumatici conferma le stime su ricavi ed ebit adjusted – Titolo in rialzo a Piazza Affari, alti i volumi

Pirelli rialza la testa a Piazza Affari e prova a lasciarsi alle spalle il forte calo di ieri, 22 agosto, quando il titolo ha chiuso la giornata scivolando del 4,58% zavorrato dal tonfo di Continental a Francoforte. Alle 11.40, le azioni salgono del 2,76% a 7,45 euro realizzando la seconda miglior performance del Ftse Mib (-0,05%). Alti i volumi: sono passati di mano quasi 900mila pezzi a fronte di una media di 1,7 milioni in un’intera seduta dell’ultimo mese.

A differenza di quanto fatto dal colosso tedesco del settore, che ha tagliato le stime su ricavi e margini per il 2018 sia a livello di gruppo sia per quanto riguarda la divisione Rubber, Pirelli è intervenuta ieri a mercati chiusi sottolineando di non rilevare “cambiamenti significativi nei mercati in cui opera che abbiano impatti sulle proprie previsioni relative all’esercizio in corso”.

Un’affermazione volta a rispondere direttamente “alle ipotesi, circolate e riprese dalla stampa, di possibili deterioramenti del mercato tyre per il 2018” proprio alla luce del warning di Continental arrivato a causa delle ridotte aspettative sulle vendite, dei maggiori costi e delle richieste di risarcimento che il gruppo tedesco sta riscontrando nel corso del terzo trimestre.

Pirelli ha quindi de facto confermato gli obiettivi al 31 dicembre che prevedono ricavi a circa 5,4 miliardi ed Ebit adjusted pari circa un miliardo.