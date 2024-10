Borsa oggi 21 ottobre: la Cina prosegue con gli stimoli e taglia i tassi sui prestiti. L’oro segna nuovi record

La Cina prosegue nel piano di stimlo all’economia tagliando più del previsto i tassi sui prestiti. Oro ai massimi. Le borse euroee sono viste aprire poco variate

E’ la Cina a catturare l’attenzione dei mercati oggi, proseguendo nei sul piano di stiumolo per l’economia e dedicandosi ggi al taglio dei tassi sui prestiti, in una misura più consistente del previsto. L’obiettivo è di riuscire a confermare il target a fine anno di un Pil al 5%. Venerdì l’indice S&P500 di Wall Street ha chiuso in rialzo dello 0,4%, 47° record del 2024. Record anche per il Dow Jones. Attesa questa settimana per la trimestrale di Tesla. Le borse dell’Europa dovrebbero aprire intorno alla parità.

La Cina taglia i tassi sui prestiti. In corea dati export di chip e petrolio deboli

La Cina ha tagliato i tassi di interesse di riferimento sui prestiti, più del previsto dopo le riduzioni diegli altri tassi di interesse ufficiali effettuati il mese scorso e nell’ambito di un pacchetto di misure di stimolo per rilanciare l’economia. Il tasso primario sui prestiti a un anno (LPR) è stato abbassato di 25 punti base dal 3,35% al ​​3,10%, mentre l’LPR a cinque anni è stato tagliato dal 3,85% precedente al 3,6%. L’ultimo taglio dei tassi sui prestiti è avvenuto a luglio. L’entità del taglio si colloca al limite superiore dell’intervallo di 20-25 punti base previsto dal governatore della Banca Popolare della Cina ed è superiore alla riduzione di 20 punti base prevista da tutti i 17 economisti interpellati da Bloomberg.

Il 24 settembre la Banca Popolare Cinese ha annunciato tagli al coefficiente di riserva obbligatoria delle banche di 50 punti base e al tasso di riferimento sui pronti contro termine a sette giorni di 20 punti base, dando il via al pacchetto di stimolo più aggressivo dai tempi della pandemia, stimoli che vogliono sostenere il settore immobiliare in difficoltà e rilanciare i consumi. Il mese scorso ha inoltre ridotto di 30 punti base il tasso sui prestiti a medio termine. Venerdì Pan Gongsheng ha ribadito che la banca centrale potrebbe abbassare il coefficiente di riserva obbligatoria – che libera liquidità alle banche per i prestiti – di altri 25-50 punti base entro la fine dell’anno, in base alla situazione della liquidità. La maggior parte dei prestiti nuovi e in essere in Cina si basano sul tasso LPR a un anno, mentre il tasso a cinque anni influenza il prezzo dei mutui. L’entità del taglio mostra che la PBOC intende procedere in modo rapido con l’allentamento della politica monetaria, in linea con le indicazioni del Politburo e con l’obiettivo di confermare il target a fine anno di un Pil al 5%. A partire dalle misure del 24 settembre, l’indice CSI300 dei listini di Shanghai e Shenzhen è salito di oltre il 14% in totale e oggi aggiunge un altro +0,7%. Lo yuan è sceso dell’1% rispetto al dollaro in quel periodo. Oggi l’indice CSI 300

Sale anche l’indice TAIEX di Taipei, +0,6%. E’ in ribasso dello 0,5%, l’Hang Seng di Hong Kong, dopo il -2,1% della precedente settimana. L’Hang Seng Tech è in calo dell0 O,3%. Positiva la borsa di Tokyo, indice Nikkei +0,3%, mentre lo yen si apprezza a 149,3. Indice KOSPI di Seul +0,5%. I primi dati commerciali arrivati stanotte degli uffici doganali della Corea del Sud hanno mostrato che la crescita delle esportazioni è rallentata questo mese, a causa di un forte calo della domanda di prodotti petroliferi e telefoni cellulari, anche se le spedizioni di semiconduttori hanno tenuto. La Corea del Sud possiede uno dei più grandi poli di raffinazione del petrolio al mondo, oltre a essere il paese dove hanno sede due dei maggiori produttori di chip di memoria al mondo. La crescita delle esportazioni mensili di semiconduttori della Corea del Sud è in calo da mesi.

Oro a nuovi record. Il petrolio torna a salire

L’oro torna a salire attorno a 2.742 dollari l’oncia (+0,5%), raggiungendo nuovi massimi record, sostenuto dalla crescente domanda di beni rifugio, mentre gli investitori seguono attentamente gli sviluppi in Medio Oriente. I futures sul greggio Wti Usa sono saliti a circa 69,7 dollari il barile lunedì, recuperando leggermente da un cedimento di oltre l’8% della scorsa settimana che si era verificato in relazione alle preoccupazioni per una domanda debole e alle prospettive di un eccesso globale dopo che l’Eia e l’Opec hanno abbassato le previsioni di richiesta.

Borse europee viste intorno alla parità

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire intorno alla parità, future Eurostoxx50 . Il Ftse mib di Milano ha chiuso la settimana con un rialzo del 2,5% circa, l’indice Total Reuturn ha toccato i massimi dal 2011.

L’Italia ha passato il doppio esame di S&P e Fitch. Entrambe le agenzie hanno confermato venerdì sera il rating BBB. Fitch ha alzato l’outlook da stabile a positivo, parlando, a proposito della manovra di bilancio, di un “piano fiscale credibile” e di una “situazione politica stabile”. S&P, che ha mantenuto l’outlook stabile, parla di “prospettive di crescita del pil italiano rosee”, con l’economia attesa crescere di circa l’1% nel periodo 2024-2025 rispetto allo 0,2% del decennio precedente alla pandemia. La maggiore sfida per l’Italia resta l’elevato debito.

In Germania, i prezzi alla produzione sono scesi dello 0,5% mese su mese, il consensus era -0,2%.

Banca Monte Paschi Leonardo Maria Del Vecchio ha smentito venerdì un interesse della sua società, Lmdv Capital, per la banca senese parlando di indiscrezioni di stampa prive di fondamento. Mf aveva scritto che Enrico Marchi, a capo di Finint, avrebbe inviato il dossier per una eventuale acquisizione di una quota della banca senese dal Tesoro anche al figlio del fondatore di Luxottica, con l’obiettivo di costituire una cordata che possa formare un nocciolo duro di azionisti.

Eni ha incaricato Natixis di cercare investitori interessati a rilevare una partecipazione nella controllata di Enilive Enibioch4in, secondo quanto ha scritto ieri il Corriere, aggiungendo che in palio c’è una quota di minoranza che potrebbe arrivare al 49%. Il quotidiano scrive che alla finestra ci sarebbero il fondo tedesco specializzato Dws e quelli francesi Meridiam e Vaubam.

Ferrari. Barclay alza il target price a 500 euro, da 450. HSBC migliora il target price a 413 euro, da 385 euro.

Leonardo lavora con Thales per studiare come modificare la Space Alliance ed è possibile che questa analisi porti a un cambiamento degli assetti azionari, anche se non è attualmente allo studio, secondo l’AD di Leonardo Roberto Cingolani in una intervista su L’economia del Corriere della Sera. A inizio 2025 ci sarà l’aggiornamento del piano industriale che sarà comunicato al mercato fra febbraio e marzo, con un focus specifico su strategie spaziali e uno alla cybersecurity, dice Cingolani. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto sabato che il progetto per una potenziale fornitura alla Turchia di aerei militari Eurofighter Typhoon – realizzati dal consorzio di cui fa parte anche il gruppo della difesa – è guidato dalla Gran Bretagna ed è ancora in fase embrionale.

Stellantis progetta di chiudere e vendere il suo impianto di prova veicoli in Arizona alla fine di quest’anno, riporta Cnbc. HSBC taglia il target price a 13 euro, uno in meno della precedente indicazione.

Unicredit. Il ministero delle Finanze tedesco ha smentito che il governo di Berlino stia valutando una legge per proteggere le banche del Paese dai tentativi stranieri di acquisizioni, secondo quanto ha scritto La Repubblica ieri.

Unipol. Assemblea straordinaria fusione per incorporazione UnipolSai Assicurazioni, Unipol Finance, UnipolPart I, Unipol Investment, modifiche statuto e ordinaria nomina quattro amministratori.

Olidata, system integrator leader in Italia nel settore IT, comunica le dimissioni di Cristiano Rufini dalla carica di consigliere di amministrazione e Presidente della società. Le dimissioni seguono la notifica, avvenuta lo scorso 14 ottobre 2024, del decreto della Procura di Roma, dal quale si è appreso che il Presidente di Olidata è indagato nell’ambito di un’indagine in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

STMicroelectronics NV ha pianificato un investimento di EUR5 miliardi per espandere il polo hi-tech a Catania. Uno dei progetti principali, che rientra nel pnrr, è la costruzione di un impianto per la produzione di substrati in SiC. Questo impianto, operativo entro il 2026, fa parte di un più ampio campus che riunirà ricerca, progettazione e produzione.Il sito di STMicroelectronics a Catania, attivo dagli anni ’60, impiega oltre 5.300 lavoratori e prevede di creare altri 2.000 posti con questi nuovi progetti.

BPER Banca ha informato venerdì che il Consiglio di amministrazione ha rivisto la composizione dei Comitati endoconsiliari, nominando Gianfranco Farre quale componente del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, in sostituzione del Consigliere Antonio Cabras, dimessosi da tale carica in data 17 settembre 2024. Antonio Cabras è stato nominato quale Componente del Comitato per le Remunerazioni, in sostituzione del Consigliere Farre.

Banche. Morgan Stanley rivede le stime su quattro banche del Mib: Per Intesa Sanpaolo,

Mediobanca, UniCredit e Banco BPM.