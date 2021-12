Borsa, Milano la peggiore a metà mattina. Alta volatilità

L’andamento della pandemia condiziona negativamente il mercato europeo. Crescono invece il mercato americano e quello asiatico.

La Borsa di Milano apre in rosso e appare come la peggiore d’Europa. La causa principale è la variante Omicron, che sta rendendo instabile l’andamento dell mercato europeo. Quello asiatico e americano invece hanno registrato un buon andamento e sembrano non risentire della preoccupazione generale legata all’andamento negativo della pandemia.

Non risultano esserci cambiamenti né tra il cambio Euro/Dollaro USA, che rimane a 1,127, né per quanto riguarda l’oro, che rimane fermo a 1.786,5 dollari l’oncia. Nessuna variazione rispetto alla vigilia anche per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che rimane a 71,09 dollari per barile. Aumenta lo spread, che si aggira a +132 punti base mentre il BTP decennale ha un rendimento pari all’1,04%.





Tra i mercati europei i migliori sono stati quello di Parigi, che è rimasto in parità, quello di Francoforte, che ha ceduto lo 0,03% e quello di Londra, che ha perso lo 0,27%. Male Piazza Affari che si muove in ribasso, con FTSE Italia All-Share che è costretta a vendere e a tornare a 29.106 punti e con FTSE MIB che perde lo 0,22%.

Tra le migliori azioni italiane troviamo Amplifon, che guadagna l’1,54%, Recordati, che cresce di 0,65%, DiaSorin, 0,59% e Italgas, che aumenta dello 0,56%. Le prestazioni peggiori invece sono state da parte di Unicredit, che perde l’1,03%, Exor, 0,89%, e si registrano delle perdite minori per ENI, -0,80%, e Tenaris che cala dello 0,75%.

Tra le azioni italiane a media capitalizzazione la migliore è stata Reply, che cresce dell’1,72%, seguita da GVS, in crescita dell’1,55%, El.En aumenta dell’1,37% e infine Mutuionline, che guadagna l’1,33%. Tra le peggiori invece troviamo la Juventus, che continua a vendere (-3,69%), Ferragamo che perde lo 0,96% e Credem, che cala dello 0,69%.