La Fed aumenta i tassi di 75 punti base e spaventa i mercati – Male anche i future di Wall Street – A Milano spicca Saipem – Euro in calo – Corre il prezzo del gas

Ancora una giornata di passione per le Borse europee, che scontano l’aumento dei tassi di 75 punti base annunciato ieri dalla Fed, il più alto dal 1994. A metà mattina la Borsa Milano perde l’1,8%, a 22.075,90 punti. Ribassi pesanti anche per Parigi (-1,6%) e Francoforte (-1,8%). Madrid -1%. Fuori dall’Eurozona, profondo rosso anche per Londra (-1,5%) e soprattutto per Zurigo (-2,5% dopo la prima stretta monetaria da parte della Banca centrale negli ultimi 15 anni).

Wall Street: future in calo

Non fanno ben sperare neanche i future di Wall Street, dove nel pre-mercato l’indice S&P cede l’1,8% e il Nasdaq il 2,2%. Anche per questo sale l’interesse per le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che daranno la misura dello stato di salute dell’economia statunitense.

Spread Btp-Bund: tiene la diga della Bce

Sul fronte dello spread, sembra tenere la diga alzata dalla Bce, che ieri ha confermato l’intenzione di creare un nuovo scudo anti-spread. Malgrado il rialzo dei tassi ormai alle porte, infatti, il differenziale di rendimento fra i Btp a 10 anni e i Bund di pari durata segna stamane un rialzo marginale, a quota 218 punti base, molto lontano dal picco di 250 sfiorato appena due giorni fa.

Andamento titoli Ftse Mib: spicca Saipem (+2,8%)

Per quanto riguarda i singoli titoli sul Ftse Mib, da segnalare l’andamento in controtendenza di Saipem, che ha aperto in rialzo di oltre 4 punti percentuali e ora viaggia a +2,8%, comunque in testa al listino, dopo un passaggio in asta di volatilità. Morgan Stanley ha alzato il target price a 98,57 euro.

I titoli migliori…

Tra le poche azioni positive figurano quelle di Leonardo (+0,67%), Inwit (+0,34%) e Snam (+0,19%).

…E i peggiori

I titoli peggiori sono invece Interpump (-4,36%), Mediobanca (-4,07%), Moncler (-3,92%) e Azimut (-3,63%).

Il mercato valutario

Sul mercato dei cambi, l’euro è in calo a 1,0405 dollari (da 1,0404 ieri in chiusura). La moneta unica vale 139,98 yen (139,97), mentre il rapporto dollaro/yen è a 134,55 (134,52). Perde quota anche la sterlina, a 0,86 contro l’euro, in attesa delle decisioni della Bank of England.

Le commodity

Prezzo del Gas: le quotazioni di oggi

Quanto alle commodity, corre il prezzo del gas, a 126,5 euro al megawattora (+5,1%), il giorno dopo che il colosso russo Gazprom ha annunciato il taglio di un altro 33% delle consegne all’Europa.

Prezzo Petrolio: le quotazioni di oggi

In rialzo, infine, le quotazioni del petrolio: il future di luglio sul Wti guadagna lo 0,9%, a 116,4 dollari al barile, mentre il Brent scambia a 119,5 dollari (+0,8%).