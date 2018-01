Borsa, matricole 2018 in vista: da Valentino a Ntv e non solo

Dopo l’exploit di 39 Ipo dell’anno scorso, Piazza Affari spera anche nel 2018 di avvicinarsi alla cinquantina di matricole – In lista d’attesa nomi eccellenti: ecco quali

Il 2017 è stato un anno da record per Piazza Affari, ma il 2018 potrebbe non essere da meno. Soprattutto in quanto a nuove società quotate. Secondo l’ad di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, le Ipo dell’anno solare appena iniziato saranno ben 50, persino di più delle 39 (di cui 24 nel circuito AIM Italia) del 2017, annata da considerare molto ricca.

Chi potrebbe dunque sbarcare a Piazza Affari, che oggi pesa per il 37,8% del Pil con i suoi 644 miliardi di capitalizzazione? Il nome più prestigioso riguarda il settore moda e lusso ed è quello di Valentino, maison da sempre legata al made in Italy ma oggi di proprietà della madre dell’emiro del Qatar. Poi sempre nello stesso ambito si parla di Furla, entrata da qualche tempo nel radar di Gianni Tamburi, mentre su tutt’altro fronte un altro brand molto importante è quello di Ntv, ovvero i treni Italo, che potrebbero dunque bruciare sul tempo quelli di Ferrovie dello Stato, la cui quotazione dovrebbe andare in porto solo nel 2019 anche perchè non sembra proprio nelle priorità dell’ad Mazzoncini.

Attese ci sono anche per Magneti Marelli, Octo Telematics, la pasta De Cecco e Sia, la società di servizi tecnologici dedicati a finanza, banche e pubblica amministrazione. E anche per nomi più grossi, come quello dell’italo-cinese Ansaldo Energia o più nazional-popolari, come quello della nota catena di italian food Eataly, fondata da Farinetti e ora guidata da Andrea Guerra, che però potrebbe slittare all’anno prossimo.