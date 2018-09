Borsa, Leonardo in rally dopo commessa da 2,4 miliardi

La società guidata da Alessandro Profumo vola in vetta al Ftse Mib dopo l’annuncio della commessa da 2,4 miliardi di dollari assegnata insieme a Boeing dalle forze speciali americani – Il titolo continua a recuperare terreno dopo le perdite del piano industriale

Il titolo Leonardo apre in corsa le contrattazioni e pochi minuti dopo si piazza in vetta al Ftse Mib con un rialzo del 3,6 a 10,84 euro. La società guidata da Alessandro Profumo continua così a recuperare terreno dopo il periodo difficile passato in seguito alla pubblicazione del piano industriale (arrivato nel mese di gennaio) e si avvicina nuovamente a quota 9 euro per azione: da inizio mese le azioni hanno guadagnato quasi il 9%, mentre negli ultimi sei mesi il bilancio ammonta a +15,3%

A spingere gli acquisti odierni è l’annuncio di una nuova commessa da 2,4 miliardi di dollari dalla U.S Air Force.

Nel dettaglio, le forze speciali scelto l’elicottero MH-139, basato sull’AW139 di Leonardo e offerto da Boeing in qualità di prime contractor, per la sostituzione della sua flotta di UH-1N “Huey”. “Il programma – rivela la stessa Leonardo attraverso una nota – ha un valore di circa 2,4 miliardi di dollari e comprende fino a 84 elicotteri, sistemi di addestramento e il relativo equipaggiamento per il supporto logistico. Gli elicotteri saranno destinati alla protezione delle basi dei missili balistici intercontinentali e al trasporto di personale governativo e delle forze speciali USA, con l’ingresso in servizio dei primi elicotteri atteso a partire dal 2021”.

“Questo straordinario risultato è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato l’ad Profumo – Clienti di primaria importanza continuano a fare affidamento su Leonardo, perché capace di rispondere ai loro più esigenti requisiti. E questo è confermato anche per lo svolgimento di missioni critiche, come la protezione di aree sensibili o per il trasporto di personale governativo e operazioni speciali. La scelta dell’MH-139 riconosce, inoltre, in Leonardo un partner forte, affidabile e in grado di assicurare un contributo industriale solido e costante negli USA dove abbiamo diverse attività produttive”.

Si ricorda infine che, secondo i dati raccolti da Bloomberg, le raccomandazioni sul titolo si suddividono in 12 “buy” e 6 “hold” con target price medio a 12 mesi a 12,19 euro, che implica un potenziale upside di circa il 12% rispetto alla quotazione attuale.