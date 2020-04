Borsa, 35 titoli guadagnano anche nel 2020: ecco l’elenco

Malgrado il tracollo della Borsa dovuto al Coronavirus, a Piazza Affari ci sono 35 titoli che resistono e che dall’inizio dell’anno risultano ancora in rialzo: ecco quali

Nelle ultime settimane anche Piazza Affari, come le altre Borse, ha dato finalmente segni di recupero (+11% rispetto al minimo del 12 marzo) ma la mazzata del Coronavirus ha lasciato il segno. Dall’inizio dell’anno la Borsa milanese perde il 25,03% e addirittura il 30% da quando il 20 febbraio il virus è ufficialmente sbarcato in Italia.

Eppure, malgrado la tempesta che negli ultimi due mesi ha investito tutte le Borse, a Piazza Affari ci sono ancora 35 titoli che resistono e che, per una ragione o per l’altra, risultano ancora in rialzo dall’inizio dell’anno: 20 sono quotati nel listino principale e 15 nell’AIM, il segmento dei titolini delle piccole aziende.

È una buona ragione per tornare ad investire in Borsa? Difficile dirlo, perché finché il Coronavirus non sarà stato realmente domato, l’incertezza e la volatilità regneranno sovrane e continueranno a influenzare sia l’economia reale, attesa da una pesantissima recessione, che la Borsa.

Non tutto però è perduto e anche a Piazza Affari c’è ancora chi sorride. Nel listino principale, alla data del 13 aprile, risultano in territorio positivo titoli ben noti come Nexi, Diasorin, Recordati, Saipem Risparmio CV, Falck Renewables e altri meno noti. Mentre all’AIM, che nel 2020 ha perso esattamente la metà del Ftse Mib (-12,74% contro -25,03%), spiccano Italia Independent, Confinvest, Neurosoft, Renergetica, Vetrya e altri meno conosciuti.

Ecco l’elenco dei 35 titoli di Piazza Affari che dall’inizio del 2020 sono in rialzo.

FTSE ITALIA ALL SHARE

Centrale del Latte d’Italia +5,37% Banco Desio e Brianza +21,26% (+5,50% le risparmio) Gabetti +19,3% Italmobiliare +7,45% Nexi +4,81% Titanmet +22,61% Ambienthesis +28,96% It Way +66,13% Diasorin +15,60% Recordati + 0,56% Gedi Gruppo Editoriale +0,11% Giglio Group +9,54% Saipem Rcv +2,38% Eems +40,48% Wiit +8,06% Inwit +14,00% Acsm-Agam +2,50% Alerion +59,095% Falck Renewables +3,99% Seri Industrial +46,95%

AIM