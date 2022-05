Bonus auto e moto 2022, dal 16 maggio il via: come funziona, come ottenerlo e su quali veicoli

Da lunedì 16 maggio partono i bonus su auto e moto 2022 – Sconti da 2mila a 5mila euro su determinate categorie di veicoli. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Lunedì 16 maggio. È questo il giorno da segnare in rosso sul calendario per chiunque voglia usufruire dei bonus auto e moto 2022 messi a disposizione dal governo. Sul piatto ci sono 650 milioni di euro ogni anno per tre anni che per i singoli automobilisti si traducono in uno sconto sul prezzo del veicolo da acquistare che oscilla da 2mila a 5mila euro.

Bonus auto 2022: come funziona e a quanto ammonta

In base a quanto previsto dal governo, i bonus saranno validi per determinate categorie di veicoli, entro un determinato limite di prezzo. Nel dettaglio:

chi acquista un’auto elettrica con emissioni comprese tra 0 e 20 gr/km di CO2, il cui costo non superi 35 mila euro più Iva può usufruire di un bonus pari a 3mila euro. Se al momento dell’acquisto si rottama un auto di categoria inferiore a Euro 5 ai 3mila euro se ne aggiungono altri 2mila. Il totale dello sconto arriva dunque fino a 5mila euro.

chi invece preferisce comprare un veicolo ibrido plug-in con emissioni comprese tra i 21 e 60 gr/km, il cui costo non superi i 45 mila euro più Iva, ha a disposizione uno bonus di 2mila euro che diventano 4mila con rottamazione.

chi compra un veicolo con motore tradizionale con emissioni tra 61-135 gr/km di CO2 o alcune tipologie di mild hybrid e full hybrid ha a disposizione uno sconto di 2mila euro solo con rottamazione. Il prezzo del mezzo non deve però superare i 35 mila euro più Iva.

Bonus moto 2022: come funziona e a quanto ammonta

Il Governo ha previsto un contributo anche per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi. Nel dettaglio, lo sconto è del 30% fino a un massimo di 3mila euro. Se al momento dell’acquisto si rottama una moto appartenente da una classe non superiore a euro 3, il contributo è del 40% fino a un massimo di 4mila euro.

Infine, per i ciclomotori e motocicli termici appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7 è previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, uno sconto del 40% del prezzo e fino a 2500 euro con rottamazione.

Bonus auto e moto 2022: come ottenerlo

A beneficiare dei bonus auto e moto 2022 sono solo le persone fisiche anche se una parte residua delle risorse stanziate è riservata alle società di car sharing per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in.

Per ottenere il bonus sarà necessario stipulare un contratto di vendita con un concessionario a partire da lunedì 16 maggio. I concessionari, a loro volta, avranno accesso alla piattaforma di prenotazione del ministero dello Sviluppo economico, gestita dalla società in-house Invitalia, a partire da mercoledì 25 maggio sulla base di contratti di vendita stipulati però già a partire da lunedì.

