Blackstone investe 18,7 miliardi in e-commerce e logistica

Il colosso Usa ha comprato 16,7 milioni di metri quadri di asset logistici da GLP per “rispondere alla crescente domanda di e-commerce”

Blackstone ha comprato 18,7 miliardi di asset logicisti, mettendo a segno quello che definisce “il più grande accordo immobiliare realizzato da un gruppo di private equity”. L’investimento è stato effettuato allo scopo di rispondere alle esigenze dettate dalle nuove frontiere dell’e-commerce.

L’hedge fund americano ha infatti raddoppiato la sua presenza sul territorio americano comprando 16,7 milioni di metri quadri di asset logistici da GLP, gruppo di Singapore che gestisce 64 miliardi di dollari di asset tra immobili e fondi di private equity.

In una nota, Ken Caplan, co-reponsabile globale di Blackstone Real Estate, ha detto: “La logistica è uno degli investimenti per noi più importanti al momento e siamo impazienti di incrementare il nostro portafoglio per rispondere alla crescente domanda di e-commerce. La nostra scala globale e la nostra capacità di sfruttare strategie d’investimento diverse ci ha permesso di fornire una soluzione al portafoglio di alta qualità di Glp”.

Alan Yang, direttore investimenti di Glp, ha aggiunto: “GLP è stato capace di sfruttare la sua profonda conoscenza nel settore della logistica in quattro anni per costruire e fare crescere un portafoglio eccezionale. Siamo orgogliosi del team che abbiamo creato e siamo fiduciosi che continuerà a fiorire con la leadership di Blackstone”, gruppo che ha in gestione 140 miliardi di asset. Il portafoglio immobiliare dell’azienda include hotel, uffici, negozi, proprietà industriali e residenziali in Usa, Europa e Asia.