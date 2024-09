BlackRock oltre il 3% di Leonardo: via libera con condizioni del Governo

Ai sensi della normativa sul golden power con un decreto della presidenza del Consiglio, BlackRock ha avuto l’ok con condizioni a salire oltre il 3% di Leonardo. Cingolani: “Interesse BlackRock è riconoscimento importante”

Blackrock ha avuto dal governo italiano il via libera con condizioni a detenere una quota superiore al 3% del capitale di Leonardo. Il più grande gestore di capitali del mondo è stato autorizzato ai sensi della normativa sul golden power con un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 18 settembre scorso che, secondo Reuters, prevede comunque “delle condizioni”, che però non sono state rese note. Il golden power, lo ricordiamo, si applica alle aziende che operano in settori strategici come energia, telecomunicazioni e difesa. In base ai dati pubblicati sul sito della Consob l’unico azionista che supera la soglia di visibilità è il ministero dell’Economia, con il 30,2% del capitale.

Cingolani: “Interesse BlackRock è riconoscimento importante”

“Sono felice per l’interesse di BlackRock. È un riconoscimento importante», ha detto l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani. “Si tratta di una conferma ulteriore di fiducia da parte del mercato rispetto al piano industriale presentato”, ha aggiunto l’Ad.

“Digitalizzazione sulle piattaforme tradizionali”, elicotteri con una leadership mondiale e i velivoli con una leadership nei trainer per top gun, “cybersicurezza, spazio sono ritenute la chiava tecnologica di competitività nel settore a cui si aggiunge lo sforzo nelle alleanze strategiche”, ha rilevalo Cingolani che ha indicato: “La fiducia va oltre il breve periodo e la contingenza internazionale. Il settore sarà strategico nei prossimi anni. E Leonardo è attrezzata per essere un player di riferimento”.

Da ricordare anche che lunedì Leonardo ha comunicato il closing dell’operazione che lo ha portato al 65% di Gem Elettronica, azienda che produce radar, con un esborso di 16 milioni di euro.