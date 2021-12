Black Friday 2021, acquisti tech in crescita del 6%

Televisori, lavatrici, smartphone: i dati GFK tracciano un bilancio molto positivo sugli acquisti degli italiani nella settimana del Black Friday ma a Natale rischia di pesare la carenza di prodotto

GFK Italia conferma ancora una volta e con dati reali e non con semplici stime, lo stato di grazia della più dinamica economia europea, quella italiana: le famiglie italiane mantengono un ritmo di spesa in aumento. Nella settimana del Black Friday infatti, secondo le rilevazioni di GFK l’aumento degli acquisti è stato del 6 per cento rispetto al 2020 e dopo mesi e mesi in forte rialzo.

“Il mercato Tech non rallenta la sua corsa”, annuncia GFK.”L’anticipo delle promozioni, nelle settimane subito precedenti, non ha frenato la crescita dei mercati della tecnologia”. E il trend riguarda le categorie più importanti del mercato della tecnologia di consumo (tra cui tv, pc, smartphone, tablet, frigoriferi, lavatrici, aspirapolvere, stampanti, ecc). Per questi prodotti, durante la settimana del Black Friday 2021 è stato generato – secondo GFK – un controvalore pari a 492 milioni di euro.





Il fatto che molti retailer abbiano messo in atto forti promozioni prima della settimana del Black Friday e che questo non abbia rallentato il ritmo della crescita degli acquisti, è un indicatore del clima di ottimismo delle famiglie italiane. E soprattutto delle disponibilità di notevoli risorse destinate a spese impegnative quali sono quelle che da molti mesi stanno rinnovando il parco italiano della tecnologia domestica. L’Ufficio Stampa di GFK sottolinea anche che, rispetto al valore della settimana media riferita all’ultimo anno, la settimana del Black Friday 2021 ha fatto registrare un incremento delle vendite del +116%.

I comparti che hanno ottenuto la migliore performance sono il grande elettrodomestico (+16%), seguito dall’Informatica e ufficio (+5%), dall’elettronica di consumo (+4%) e dal piccolo elettrodomestico (+4%). I prodotti più importanti in termini di fatturato si confermano gli smartphone (124 Mln €), i tv (107 Mln €) spinti anche dal Bonus Rottamazione legato allo Switch-off ed i pc portatili (53 Mln €).

Le categorie che hanno mostrato le crescite più rilevanti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono i condizionatori (+44%), i core wearables (+41%), le asciugatrici (+32%) e sistemi audio (+23% trainati dagli assistenti vocali).

L’impatto delle attività promozionali nella settimana del Black Friday è tornato a crescere rispetto agli ultimi anni, arrivando al 46% dei volumi venduti con un taglio prezzo di almeno il 15%. E’ in aumento ancora una volta il canale online (+1%) che, per la settimana del Black Friday, contribuisce al 32,7% del fatturato di tutte le vendite di prodotti Tech. Che cosa accadrà a dicembre per la grande corsa ai regali di Natale? Purtroppo peserà molto il problema crescente dello shortage della materie prime e della componentistica.

Negli Stati Uniti l’ondata della pandemia con la variante Omicron e la bassa percentuale di vaccinati sta bloccando i porti e sta facendo mancare i lavoratori dei trasporti marini, aerei e stradali. Mancano inoltre display, tv, smartphone, piccoli elettrodomestici e in generale tutti i prodotti dove incidono la distanza dai siti asiatici di produzione e la “fagocitazione” da parte del gigantesco mercato cinese di enormi quantità di prodotti. La Cina è diventato un paese con elevate capacità di spesa che sottrae al resto del mondo quantità crescenti di device hi tech sofisticati di fascia medio alta e alta.