Bitcoin, Tesla investe 1,5 miliardi: “Auto pagabili in criptovalute”

Un doppio annuncio che ha lasciato di stucco il mercato – Tesla ha investito 1,5 miliardi in bitcoin per massimizzare ulteriormente gli utili – Presto si potrà usare la criptovaluta per comprare le auto elettriche della casa californiana – Il prezzo dei bitcoin schizza al rialzo

Un doppio annuncio da parte di Tesla ha lasciato di stucco il mercato. La casa automobilistica guidata da Elon Musk ha investito 1,5 miliardi di dollari in bitcoin, la criptovaluta più scambiata al mondo che, secondo il Ceo, garantirebbe “più flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente gli utili”. La decisione è stata comunicata alla Sec, la Consob americana. Non solo. Tesla ha fatto sapere che nel prossimo futuro i clienti potranno pagare le sue auto utilizzando i bitcoin. “Ci aspettiamo di accettare i Bitcoin come forma di pagamento per i nostri prodotti nel prossimo futuro, in accordo con le normative vigenti e in una prima fase su base limitata”, ha fatto sapere la società californiana. La mossa di Tesla, secondo gli analisti, potrebbe segnare l’inizio di una vera rivoluzione: “Credo che vedremo una serie di aziende che allocheranno risorse sul Bitcoin, ora che Tesla ha fatto la prima mossa”, ha detto a Reuters Eric Turner della società di ricerca specializzata sulle criptovalute, Messari. Come riporta la Cnbc, l’annuncio ha sollevato immediatamente delle polemiche negli Usa, dato che già nei giorni scorsi alcuni tweet di Elon Musk avevano fatto crescere il prezzo del bitcoin e di altre criptovalute. Non a caso, dopo la comunicazione di Tesla, il valore dei bitcoin è schizzato al rialzo, toccando un nuovo record di oltre 44mila dollari. Attualmente la criptovaluta viaggia a quota 43.787 dollari, guadagnando oltre il 12%. Nel frattempo sul Nasdaq, il titolo Tesla guadagna oltre il 2% a 869 dollari per azione.