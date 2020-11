Biden riuscirà a stimolare la domanda Usa? Rispondono Le lancette dell’economia

Sabato 14 novembre esce su FIRSTonline la nuova puntata delle Lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi che rispondono a tutti i principali interrogativi sulla congiuntura italiana ed internazionale

Biden ha vinto ma Trump non si è ancora arreso. Cosa accadrà delle promesse elettorali democratiche in termini di stimoli alla domanda interna? Soprattutto non si è arreso il virus. Ma quali sono le differenze tra ora, che impazza la seconda ondata epidemica, e all’epoca della prima? E con quali ricadute per l’economia e le sorti della ripresa, che era ben lontana dall’essere piena? Come reagiranno le politiche economiche? Ancora una volta i mercati azionari hanno fatto spallucce, brindando alle notizie di un vaccino (e forse più d’uno) più vicino. Hanno ragione o si sono fatte prendere dall’entusiasmo irrazionale? C’è da temere per l’inflazione, con le materie prime che si sono rialzate (petrolio escluso)? Ecco alcune delle domande a cui rispondono Le lancette dell’economia, da domani solo su FIRSTonline. Nella storica rubrica, che vanta molti tentativi di imitazione, Fabrizio Galimberti e Luca Polazzi, scrutano perfino nei BIG DATA, novelli fondi di caffè, per cogliere, in tempo quasi reale, le svolte e giravolte della congiuntura. E avvisare i naviganti.