Biden e Trump, duello al calor bianco: “Bugiardo” – “Non intelligente”

Nel primo duello televisivo, i due candidati alla Casa Bianca non hanno risparmiato attacchi feroci all’avversario – Biden a Trump: “Sei un clown” – Trump a Biden: “In te non c’è nulla di intelligente”

Una rissa verbale piena di insulti e colpi bassi. Non si può definire altrimenti il primo dei tre dibattiti fra i due candidati alla Casa Bianca – Donald Trump e Joe Biden – andato in scena nella notte italiana a Cleveland, Ohio.

Il Presidente ha cercato di dipingere il suo avversario come un uomo anziano, incapace di ricordare quello deve dire: “In te non c’è nulla d’intelligente – ha detto – Sei un pupazzo in mano alla sinistra radicale”.

Biden però ha retto il colpo e ha contrattaccato: “Trump è un bugiardo e un clown. Il peggior Presidente della storia, il cagnolino di Vladimir Putin”.

Al di là degli improperi, alla fine sono emerse anche le differenze sui contenuti più importanti. La pandemia, ad esempio. The Donald ha ribadito che bisogna riaprire tutto, perché esistono altri problemi più gravi, come la perdita di posti di lavoro, l’alcolismo e le famiglie che si spaccano. “Quest’uomo vuole chiudere l’America”, ha aggiunto poi additando il candidato democratico.

La replica di Biden non si è fatta attendere: “Bisogna essere intelligenti contro il Covid e seguire quello che dice la scienza. Aprire senza un piano peggiorerebbe solo lo stato in cui il Paese si trova”.

Per quanto riguarda gli scontri razziali e le violenze che da mesi si registrano in diverse città americane, Trump si è rifiutato nuovamente di condannare i suprematisti bianchi, sostenendo genericamente che “la violenza è un problema di tutti”.

Il Presidente ha poi accusato il figlio di Joe Biden, Hunter, di aver ricevuto tre milioni e mezzo di dollari dalla moglie del sindaco di Mosca, pur non avendo alcuna prova a sostegno di questa tesi. “Sai che è un’invenzione – ha risposto il candidato democratico, cercando di volare più in alto – Non parliamo della mia famiglia, ma piuttosto delle famiglie americane che hanno bisogno del nostro aiuto”.

Infine, Trump ha ribadito la minaccia di non riconoscere l’esito delle elezioni in caso di sconfitta: “Ci potrebbero volere dei mesi per avere un vincitore”, ha detto. “Hai solo paura del conteggio dei voti”, ha ribattuto Biden, che poi si è rivolto direttamente agli americani: “Andate a votare. Siete voi che determinate il futuro del Paese. Lui non può fermarvi”.

Secondo i primi sondaggi, Biden avrebbe vinto, ma è difficile capire su quali basi. Del resto, dopo un dibattito di livello così basso, è difficile anche capire che senso avranno i prossimi due.