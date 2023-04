Berlusconi in progressivo e costante miglioramento ma Zangrillo avverte: “Non può alzarsi, basta fake news”

Secondo l’ultimo bollettino dei medici del San Raffaele Berlusconi starebbe rispondendo bene alle cuore “consentendoci un cauto ottimismo”

È “di buon umore” Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano da mercoledì mattina per una polmonite infettiva conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni. A quanto si apprende, il Cavaliere “mantiene l’ottimismo”, fa sapere l’Ansa.

Nell’ultimo bollettino i medici comunicano che “nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”.

Zangrillo sbotta: “Basta fake news”

“Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica vuol dire che non può alzarsi e camminare”. Così è sbottato il professor Zangrillo, medico di Berlusconi . “Noi siamo persone serie, tutto ha un limite – dice Zangrillo – bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake”. “Smentisco nella maniera più assoluta che siano state fonti ospedaliere a dare la notizia – ha aggiunto – Un paziente in terapia intensiva è un soggetto che merita cura intensive”. Silvio Berlusconi, ha concluso, “se cammina ve lo porto”.