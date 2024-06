Barberino Outlet: la bresciana Promos firma un accordo per la gestione e il rilancio dell’asset

Promos, l’azienda dei fratelli bresciani Maffioli, conquista la gestione di Barberino Outlet nella gara europea promossa da Dws (gruppo Deutsche Bank), consolidando così la loro posizione di “re degli outlet”

Promos, l’azienda attiva nel settore degli outlet, ha siglato un accordo con uno dei fondi immobiliari di Dws (gruppo Deutsche Bank) per la gestione di Barberino Outlet, rafforzando così la sua posizione nel mercato nazionale. L’acquisizione, frutto di una gara europea, segna un passo significativo per la società della famiglia bresciana Maffioli, portando la sua quota di mercato al 25%, con oltre 170mila metri quadrati di superficie gestita e più di 750 negozi sotto la sua amministrazione.

A partire dal 1° luglio 2024, Promos prenderà le redini della struttura, situata tra Firenze e Bologna, per conto di Dws, portando avanti una missione ambiziosa volta a trasformare il centro in un luogo di attrazione premium.

L’accordo

L’accordo prevede non solo la gestione della struttura, ma anche un piano pluriennale di sviluppo che mira a rendere il centro ancora più competitivo sul mercato. Tra i principali interventi previsti vi è un completo rebranding dell’asset, seguito da una serie di iniziative volte a migliorare l’esperienza dei visitatori e incrementare il giro d’affari.

Il progetto, spiega una nota, si articola su tre macro-aree:

Ampliamento : con l’aggiunta di 3.000 metri quadrati e la realizzazione di un parcheggio multipiano per oltre 200 auto, l’offerta fashion sarà ulteriormente potenziata e diversificata.

: con l’aggiunta di 3.000 metri quadrati e la realizzazione di un parcheggio multipiano per oltre 200 auto, l’offerta fashion sarà ulteriormente potenziata e diversificata. Food Court : una zona centrale di oltre 2.000 metri quadrati ospiterà una vasta gamma di ristoranti e punti di ristoro, offrendo un’esperienza culinaria completa e coinvolgente.

: una zona centrale di oltre 2.000 metri quadrati ospiterà una vasta gamma di ristoranti e punti di ristoro, offrendo un’esperienza culinaria completa e coinvolgente. Area Eventi: uno spazio di 2.000 metri quadrati diventerà il fulcro di eventi e iniziative culturali e sociali, promuovendo l’interazione e la condivisione all’interno della comunità.

L’accento sarà posto sulla sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di materiali eco-sostenibili e l’implementazione di pratiche volte alla riduzione dell’impatto ambientale. Inoltre, sarà creata un’area dedicata alla conservazione della biodiversità, “Biodiversity garden” contribuendo così alla valorizzazione del territorio circostante.

I commenti

Filippo Maffioli, ceo di Promos ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti nuovamente da Dws dopo l’incarico, ricevuto nel 2015, per il Valmontone Outlet. Per questo nuovo mandato metteremo a disposizione tutta la nostra expertise e il know how trentennale per realizzare, nei prossimi anni, accomunati dalla volontà di investire, un progetto che trasformerà il centro e ne accrescerà l’attrattività oltre a consolidarne il posizionamento ‘premium’”.

Dichiarazioni di sostegno sono giunte anche da Giuseppe Colombo, head of Real Estate Italia di Dws dichiara: “Guardiamo con grande interesse a questo nuovo percorso per Barberino Outlet. Siamo fiduciosi che consentirà un ulteriore passo avanti nel processo di crescita e sviluppo di questo asset, sia da un punto di vista del business, con un posizionamento rinnovato sul mercato, sia da un punto di vista della sostenibilità, con benefici tangibili anche per la comunità circostante, in una prospettiva che ben si integra con lo spirito innovatore e l’approccio responsabile di Dws.”