Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Bansky: torna in asta l’opera “Love is in the Bin” stima 4-6 milioni di sterline

Love is in the Bin di Banksy: l’opera d’arte più famosa del 21° secolo torna sul mercato per sorprendere nuovamente, a Londra il 14 ottobre 2021

L’asta Contemporary Art Evening di Sotheby’s si terrà a Londra il 14 ottobre in coincidenza con le fiere d’arte Frieze e Frieze Masters, attirando ancora una volta a Londra importanti collezionisti e compratori. La vendita sarà intitolata dall’iconico Love is in the Bin di Banksy: l’opera d’arte più famosa del 21° secolo. L’opera torna nella sala di vendita di Sotheby’s tre anni dopo essere stata parzialmente distrutta davanti a un pubblico di aste dal vivo nel 2018. Questo scherzo radicale ha trasformato il mercato di Banksy, ha catturato l’attenzione dei media di tutto il mondo e ha inserito saldamente questo lavoro nella coscienza culturale globale. Tre anni dopo la sua creazione non convenzionale, Love is in the Bin può essere considerata l’opera principale di una lunga tradizione di iconoclastia nel Canone occidentale, da Erased de Kooning (1953) di Robert Rauschenberg alla performance di Ai Weiwei Dropping a Han Dynasty Urn ( 1995). È un’opera paradigmatica: una reliquia dell’approccio guerrigliero di Banksy al fare arte; una misura readymade per l’era contemporanea; l’icona di un momento di grande rilievo nella storia dell’arte e delle aste. Banksy Love is in the Bin. Stima 4,000,000 – 6,000,000 GBP Inoltre, la vendita presenterà una selezione diversificata di opere di alcuni degli artisti emergenti più interessanti che lavorano oggi, insieme a maestri affermati del XX e XXI secolo.