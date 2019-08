Banco delle Tre Venezie lancia cartolarizzazione di mutui con Finint arranger

Vale 190 milioni di euro la prima cartolarizzazione di mutui in bonis ipotecari e chirografari erogati alle Pmi del Triveneto con la collaborazione del Gruppo Banca Finint di Conegliano

Banco delle Tre Venezie ha perfezionato la sua prima operazione di cartolarizzazione di mutui in bonis ipotecari e chirografari, erogati dalla Banca a piccole e medie imprese del triveneto, per un ammontare complessivo pari a circa 190 milioni di euro.



L’operazione, realizzata in meno di due mesi con l’assistenza di FISG (Gruppo Banca Finint) nel ruolo di arranger e dello Studio Legale RCCD in qualità di consulente legale, consente alla Banca di rafforzare il proprio profilo di liquidità. A fronte della cessione del portafoglio da parte della Banca, la società veicolo per la cartolarizzazione denominata “Magnolia BTV” ha emesso in data 31 luglio 2019 una classe di titoli senior a tasso variabile pari a 142,9 milioni di euro, dotati di rating da parte di DBRS e S&P, ed una classe di titoli junior pari a circa 47,5 milioni di euro. Il titolo senior dell’operazione è stato quotato presso il segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

La valutazione estremamente positiva da parte delle agenzie di rating – “A (high) (sf)” da DBRS e “A (sf)” da S&P – conferma la qualità e la solidità del portafoglio crediti della Banca e avvalora il successo dell’innovativo modello di business sul quale si basa.

Il titolo senior dell’operazione è stato sottoscritto dalla Banca stessa, che ha potuto così aumentare la propria disponibilità di strumenti idonei di alta qualità e liquidabilità per operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, ovvero per poter attingere in futuro al mercato dei capitali.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara Fabrizio Tofanelli, Direttore Generale di BTV – per aver concluso con successo, grazie al prezioso ausilio di FISG, la prima operazione di Cartolarizzazione di crediti in bonis in tempi da record e con rating ben positivo. Questo consentirà a BTV un ulteriore impulso di sostegno economico al proprio territorio di riferimento”

“Siamo molto orgogliosi di aver accompagnato un Istituto come Banco delle Tre Venezie nella sua prima esperienza con la tecnica della cartolarizzazione – afferma Luigi Bussi, AD di FISG (Gruppo Banca Finint) -. La Banca ne ha saputo riconoscere i benefici in termini di diversificazione delle fonti di finanziamento e mi preme sottolineare come l’operazione si sia perfezionata in tempi molto brevi, meno di due mesi, con risultati al di là delle aspettative che avranno l’effetto immediato di consentire all’Istituto la disponibilità di nuova finanza da reimmettere nell’economia reale a beneficio di imprese e famiglie”.

Banco delle Tre Venezie (BTV) è una società per azioni costituitasi nel 2006, la cui attività bancaria è iniziata nel Dicembre 2008. BTV è sorto sulla convinzione che, a seguito degli importanti processi di aggregazione dei grandi gruppi bancari nazionali, si siano create nel mercato condizioni favorevoli al recupero di forme di attività bancaria

tradizionale, capaci di coniugare legame con il territorio – clientela selezionata – eccellenza operativa, finalizzate allo sviluppo di relazioni personalizzate e trasparenti.

Così BTV si propone sul mercato come banca fortemente orientata al cliente, specializzata nel servizio alle PMI, agli imprenditori proprietari ed ai professionisti che affiancano il mondo imprenditoriale del Nord Est.

Il “fare banca” secondo BTV, significa prestare ai propri clienti servizi specialistici secondo le rispettive esigenze nell’ambito di relazioni reciprocamente proficue in una visione unitaria, onnicomprensiva e consapevole dei contenuti e ruoli, diversi ma strettamente interconnessi, fra impresa e imprenditore, fra attività professionale e professionista.

Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 35 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato nel 1980 da Enrico Marchi e altri soci, nel settore finanziario. Nel 2016 si è costituito Il Gruppo Banca Finint con Banca Finint nel ruolo di capogruppo. Banca Finint è specializzata in attività tipicamente bancarie, prevalentemente legate al Debt Capital Markets (minibond e specialized lending) e alle cartolarizzazioni e opera attraverso una Filiale presso l’headquarters di Conegliano. Il Gruppo Banca Finint si compone, oltre alla Capogruppo, delle seguenti principali società: Finint Corporate Advisors (consulenza in operazioni di finanza straordinaria e di fusioni ed acquisizioni per le imprese), Finint & Partners (servizi di consulenza a favore di società di investimento), FISG (strutturazione di operazioni di cartolarizzazione), Finint Investments SGR (gestione di fondi mobiliari ed immobiliari) e Securitisation Services (leader in Italia nell’offerta di servizi dedicati alla gestione e al monitoraggio di operazioni di finanza strutturata). Il Gruppo ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento e Bolzano, impiegando ad oggi oltre 300 persone.