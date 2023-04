Banco Bpm vola in Borsa dopo l’ingresso di Caltagirone nel capitale e il rafforzamento di Credit Agricole

Quattro ragioni alla base del nuovo balzo di Banco Bpm in Borsa: ecco di che cosa si tratta

Il Banco Bpm è oggi il miglior titolo bancario a Piazza Affari e a poco più di mezz’ora dalla chiusura delle contrattazioni sfiora un aumento del 4%. Per quali ragioni? Per almeno quattro motivi. La sorpresa maggiore è l’ingresso nel capitale, anticipato dal sito di Mf Milano Finanza, di Francesco Gaetano Caltagirone che ha acquistato l’1,1% della banca guidata da Giuseppe Castagna, l’abile timoniere della banca di Piazzale Meda riconfermato proprio ieri per altri tre anni nella carica di amministratore delegato.

BANCO BPM: PER CALTAGIRONE LE BANCHE SONO UNA PASSIONE

Gli investimenti nelle banche non sono una novità per Caltagirone, considerando che in precedenza ha investito nel Monte dei Paschi, in Mediobanca e in Unicredit. Perché, allora, l’ingresso nel Banca Bpm? Perché Caltagirone sa che è una banca ben gestita e che proprio per questo potrebbe essere una banca preda, come le voci che indicano Unicredit in agguato sembrerebbero confermare.

La seconda ragione che fa correre il titolo Banco Bpm in Borsa è il rafforzamento di Credit Agricole che si conferma il primo azionista della banca e che ha alzato la sua partecipazione dal 9,1% al 9,9% sfiorando la soglia psicologica del 10%.

BANCO BPM: IN TRE ANNI PUO’ RADDOPPIARE GLI UTILI

La terza ragione del vistoso rialzo di Banco Bpm in Borsa è un’intervista rilasciata oggi da Castagna al Sole 24 Ore che afferma come la banca possa raddoppiare l’utile in soli tre anni a partire dal 2023. E poi – quarta ragione – ci sono le voci sul M&A e le possibile offerte pr Banco Bpm, anche se Castagna sostiene – ma questo fa parte ovviamente del gioco – che la banca sta benissimo anche da sola.

Insomma il risiko riparte e Banco Bpm ha tutte le carte in regola per esserne protagonista.