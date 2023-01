Banco Bpm: il patto di sindacato sale all’8,28%. Inarcassa raddoppia la sua quota e si avvicina all’1%

Il patto che riunisce diverse casse previdenziali insieme alle fondazioni bancarie è arrivato all’8,28% del capitale. Il prossimo aprile è previsto il rinnovo del consiglio di amministrazione. E il titolo guadagna +2,31% in Borsa

Grandi manovre in casa Banco Bpm: il patto di sindacato sale all’8,28%, in aumento rispetto alla quota del 7,84% comunicata lo scorso ottobre 2022. In attesa del rinnovo del Consiglio di amministrazione (previsto per il prossimo aprile), nelle ultime settimane l’attivismo delle Casse previdenziali è diventato più vivace: prima l’Enasarco, la cassa degli agenti e i rappresentanti di commercio guidata da Alfonsino Mei che ha acquistato l’1,97% dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna, ora, Inarcassa, la Cassa di ingegneri e architetti liberi professionisti, che risulta titolare di 14.796.374 azioni ordinarie, salita dal precedente 0,54% allo 0,9765% del capitale sociale di Piazza Meda. Il patto, che resta composto da nove membri, rappresenta attualmente l’8,28% del capitale della banca lombardo-veneta.

Lo si apprende dall’aggiornamento delle informazioni essenziali relative all’accordo di consultazione della banca. Nel corso del 2022 Inarcassa, che ha incrementato la sua posizione nel patto con 6.554.000 azioni ordinarie (+0,4365%).

Le casse di previdenza assieme alle fondazioni puntano ad accrescere il proprio peso nell’Istituto dove il primo azionista è il Crédit Agricole. Nel patto ci sono anche Fondazione Crt che si attesta all’1,8% con 27.273.813 azioni; Fondazione cassa di risparmio di Lucca all’1,24% (18.790.399 azioni); Fondazione cassa di risparmio di Alessandria allo 0,5% (7.575.740 azioni); Fondazione cassa di risparmio di Trento e Rovereto allo 0,028% (419.461 azioni); Fondazione Enpam all’1,95% (29.477.919 azioni); Fondazione cassa di risparmio di Carpi allo 0,101% (1.529.547 azioni); Fondazione cassa di risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori allo 0,0293% (444.454 azioni) e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense all’1,66% (25.200.000 azioni).

Avvio scoppiettante per le azioni di Banco Bpm. In Borsa alle ore 10,30 il titolo segna +2,31% e approda a quota 3,50 euro per azione, in linea con l’andamento positivo generale.