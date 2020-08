Banco Bpm, cala l’utile ma salgono raccolta e impieghi

La banca guidata da Castagna attenua l’effetto pandemia sui conti: l’utile ammonta a 100 milioni malgrado le svalutazioni e la solidità patrimoniale è intatta

Banco Bpm in utile nonostante la crisi. Il dato del primo semestre indica che la banca lombardo-veneta mette a segno un utile netto pari a 105 milioni, che sarebbero 128 milioni al netto delle componenti non ricorrenti. Positivi anche i dati del secondo trimestre, quello più colpito dall’emergenza: aumentano gli impieghi netti in bonis core alla clientela (95 miliardi, +4,3%) e la raccolta diretta core (93,1 miliardi, +6%) rispetto a dicembre 2019; le nuove erogazioni alla clientela sono state pari a 12,4 miliardi, in crescita del 13,2% rispetto al primo semestre 2019. Non solo: l’NPE ratio netto è diminuzione, seppur lieve, al 5% dal 5,2% di fine 2019, e i crediti deteriorati netti sono scesi del 2,6% a 5,4 miliardi.

La banca è stata anche in grado di confermare la propria solidità patrimoniale: il CET1 ratio phased-in è al 14,7%, considerando i parametri IFRS al 13,3%. Bene anche la performance dal punto di vista operativo: i proventi operativi, al netto degli impatti derivanti dalla variazione del

proprio merito creditizio, sono risultati pari a 1 miliardi, in crescita del 4,9% rispetto al primo trimestre. Oneri operativi a 614 milioni, in riduzione del 3,3%. Il risultato netto del secondo trimestre (senza variazione del proprio merito creditizio e senza PPA) è invece pari a 76 milioni rispetto ai 20 milioni nel primo trimestre.

“Sulla base delle evidenze gestionali a fine luglio – spiega una nota -, l’ammontare complessivo dei crediti a fronte dei quali la banca ha accordato le misure di moratoria previste dal Decreto Cura Italia e dal Protocollo ABI è pari a 16,1 miliardi (di cui 12,9 miliardi a favore di imprese). A fronte di tali esposizioni, l’importo delle rate oggetto di sospensione è risultato pari a 2,3 miliardi. Inoltre, nell’ambito delle misure governative a sostegno dell’economia, Banco Bpm ha stanziato oltre 11,5 miliardi (già deliberati o in fase di delibera) a favore delle aziende coperti dalle garanzie previste dai decreti legge”.