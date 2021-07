Banche, Unicredit apre le trattative in esclusiva per il Monte dei Paschi

Colpo di scena nel processo di consolidamento bancario italiano. L’Unicredit di Orcel accetta l’offerta del Tesoro di trattare l’acquisizione del Monte dei Paschi, l’istituto senese di cui il Tesoro ha il controllo ma che deve essere privatizzato entro il 2022

Colpo di scena nel consolidamento bancario italiano. Nel corso del cda che ha approvato i conti del primo semestre, l’Unicredit ha raccolto l’appello più volte lanciato dal ministero dell’Economia per intavolare trattative dirette e in esclusiva con il Mef per la possibile acquisizione di una parte “selezionata” del Monte dei Paschi, la banca senese che – secondo gli accordi tra Italia e Ue – deve essere privatizzata entro il 2022.

Il colpo d’ala del nuovo Ceo di Unicredit, Andrea Orcel, considerato non a caso il Cristiano Ronaldo dell’M&A delle banche, rilancia il processo di aggregazioni bancarie e, se andrà in porto, permetterà alla banca di Piazza Gae Aulenti di crescere soprattutto nel Centro-Nord con una ricca dote del Tesoro e di accorciare in un colpo solo le distanze che attualmente la separano dalla prima banca italiana, Intesa Sanpaolo.

Unicredit avrà la possibilità di accedere al data room del Monte dei Paschi per verificare le reali condizioni dell’istituto senese e, se non ci saranno sorprese, per mettere nero su bianco e acquistare una parte “selezionata” degli asset di Mps.

E’ una buona notizia che è stato accolta positivamente dalla Borsa e che può spianare la strada ad altre aggregazioni tra le altre banche italiane in cerca di matrimonio, a partire dal Banco Bpm e da Bper. Ma è anche una sconfitta dei Cinque Stelle e dell’ad del Monte Bastianini che, contro ogni evidenza, sognavano il ripudio degli accordi con l’Europa e la creazione di una banca pubblica, di cui non si sente proprio il bisogno perchè lasciare in mano alla politica la decisione dei prestiti e dei mutui che una banca può o meno concedere non è mai una scelta saggia.