Banche Popolari: 100 milioni di finanziamenti al sociale

Assopopolari ha presentato il Bilancio Sociale 2020 – Il Segretario generale De Lucia Lumeno: “L’impegno sociale delle popolari fondamentale per combattere la crisi”.



Assopopolari ha presentato il “Bilancio Sociale 2020”, nell’ambito del quale emerge che, durante la crisi economica innescata dal Covid-19, le banche popolari e del territorio hanno destinato oltre 100 milioni di euro, quale quota degli utili non distribuiti, al finanziamento di iniziative di carattere prettamente sociale. Circa 35 milioni (il 35%) sono andati alla beneficenza e al sostegno sociale; 9 milioni (il 9%) sono serviti a finanziare interventi di carattere sanitario e medico-scientifico; quasi 16 milioni sono stati destinati a interventi di pubblica utilità e altrettanti in ambito artistico e culturale.

Nel presentare il ‘Bilancio Sociale 2020’, il segretario generale di Assopopolari, Giuseppe De Lucia Lumeno, sottolinea come “l’impegno di carattere sociale svolto dalle banche popolari assume, nel contesto attuale, un significato molto particolare. Mai come nell’anno passato, possiamo affermare che l’intera attività e lo sforzo complessivo delle banche popolari e del territorio possono essere considerati ‘attività sociale’. La crisi economica chiama ognuno a dare un contributo straordinario. Per le banche del credito popolare questo avviene attraverso il sostegno all’economia reale che è una regolare e quotidiana modalità di operare. Così è sempre stato e così sarà anche se, in questa fase, vista la drammaticità della crisi, l’operare in termini sociali assume un significato e un valore del tutto nuovi”.