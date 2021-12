Banche, Bper offre 1 euro per l’88% più Opa per Carige

Bper rompe gli indugi e presenta al Fondo Interbancario un’offerta per rilevare tutta Carige nel giro di un mese e mezzo – La Borsa festeggia

Un euro per rilevare l’88% di Carige con l’obbligo di lanciare l’Opa sul resto delle azioni: è l’offerta, non vincolante, avanzata ieri da Bper al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che oggi è l’azionista di riferimento della banca ligure. Immediata la risposta della Borsa che ha premiato Banca Carige con un rialzo dell’8,15% del titolo in poche ore.

L’operazione, che può avviare il risiko del sistema bancario italiano, ha tempi stretti perchè Bper chiede al Fondo Interbancario di pronunciarsi entro il 20 dicembre e firmare un Memorandum of understanding entro il 31 dicembre per arrivare a un contratto definitivo di acquisizione entro il 31 gennaio 2022. Ma Bper chiede anche al Fondo di versare preliminarmente un miliardo di euro nelle casse di Banca Carige per rafforzarne il patrimonio e spesare i costi dell’integrazione nella banca emiliana.





Se la prima parte dell’operazione andrà in porto, Bper lancerà l’Opa sul restante 11,3% del capitale per 0,80 euro ad azione con un controvalore complessivo di 70 milioni di euro. Alla fine scatterà la fusione di Carige in Bper per incorporazione.

“L’interesse di Bper – afferma una nota ufficiale della banca modenese – è coerente con l’obiettivo di ampliamento dimensionale del perimetro del gruppo bancario attraverso operazioni mirate che siano in grado di accrescere il valore per tutti gli stakeholders. L’operazione – aggiunge Bper – consentirebbe altresì di risolvere in modo definitivo le problematiche di Carige, salvaguardando la clientela e il complesso degli stakeholders della stessa, nonchè tutelando al meglio gli interessi degli azionisti di minoranza”.