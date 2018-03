Banca Imi emette 8 nuovi Cash Collect Autocallable 

In particolare, tutti i certificati Cash Collect Autocallable quotati il 1° Marzo 2018 hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 18 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 2 premi fissi incondizionati per i primi 2 semestri nei mesi di Agosto 2018 e Febbraio 2019 indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante; inoltre qualora nei mesi di Agosto 2018 e Febbraio 2019 il valore dell’azione sottostante dovesse essere pari o superiore al valore inziale, il certificato rimborsa anche il prezzo di emissione di Euro 100. Alla scadenza, se il prodotto non è scaduto anticipatamente, il certificato paga un ulteriore premio condizionato in aggiunta al prezzo di emissione di Euro 100 se il valore del sottostante è pari o superiore al livello barriera.