Banca Ifis: Simona Arduini nominata nuova vice presidente

Professore e consulente del Tribunale a Roma, Arduini è consigliere indipendente di Banca Ifis dal 2019

Sarà Simona Arduini la nuova vice presidente di Banca Ifis, già consigliere indipendente dell’istituto dal 2019. Lo ha deciso il consiglio di aministrazione della banca riunitosi oggi sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio.

Arduini supporterà Banca Ifis, tra l’altro, nello sviluppo di progetti nell’ambito della sostenibilità in ogni sua declinazione, e manterrà il proprio ruolo di presidente del Comitato Controllo e Rischi fino a scadenza ed entrerà altresì a far parte del Comitato Sostenibilità, dice una nota in cui si precisa che è stata confermata la sussistenza dei suoi requisiti di indipendenza.

Fürstenberg Fassio: Arduini ha una profonda conoscenza del gruppo e del suo business

“Spessore umano e professionale, competenza, indipendenza di giudizio, correttezza e trasparenza: sono questi gli elementi alla base della nomina a Vice Presidente della professoressa Arduini, che è risultata la candidata ideale per la carica” ha detto Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis. Grazie anche alla profonda conoscenza del Gruppo e del relativo business, maturata quale Consigliere indipendente della Banca fin dal 2019, siamo certi che Simona saprà affrontare egregiamente le sfide che la attendono”.



Chi è Simona Arduini

Arduini, professore di ruolo per il settore scientifico disciplinare di Economia aziendale presso l’omonimo Dipartimento dell’Università degli Studi Roma Tre e consulente del Tribunale civile di Roma dal 1999, è consigliere indipendente di Banca Ifis dal 2019. È stata anche lead independent director (2019 – 2022) e presidente del Comitato Controllo e Rischi (dal 2021 ad oggi).

Inoltre ha una lunga esperienza all’interno di primarie società finanziarie italiane, avendo fatto parte del collegio sindacale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., di Officine NPL S.p.A. e di Poste Vita S.p.A.. Ha rivestito il ruolo di componente del comitato di sorveglianza di numerose procedure di l.c.a. e di a.s. di banche ed enti finanziari. Attualmente ricopre, tra gli altri, il ruolo di Sindaco effettivo di Open Fiber S.p.A. ed è stata designata dal Mibac nel Collegio dei Revisori della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.