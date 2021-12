Banca Ifis pianta oltre 2.000 alberi in Lombardia e Veneto

Il gruppo guidato da Frederik Geertman ha donato a ogni dipendente un albero per mitigare l’impatto ambientale e contribuirà al progetto del comune di Milano con 350 alberi per la creazione di nuovi polmoni verdi

Banca Ifis sostiene un futuro più verde con due importanti progetti di riforestazione in Italia. In occasione delle feste natalizie, grazie alla collaborazione con la società WoW Nature, l’istituto bancario ha donato a ogni suo dipendente un nuovo albero per mitigare e abbattere le emissioni di CO₂ nell’ambiente, per un totale di quasi 1.900 esemplari che verranno piantati la prossima primavera nel Parco Fiume Brenta in provincia di Padova e nel Parco Regionale Oglio Sud. L’altra iniziativa, lanciata dal comune di Milano con Arbolia – società benefit di Snam e Fondazione Cdp – e Forestami, punta a piantare 3 milioni di nuovi alberi a Milano entro il 2030. Banca Ifis contribuirà al progetto con 350 alberi di specie autoctone, favorendo così la creazione di nuovi polmoni verdi.

Entrambe le iniziative si inseriscono nell’impegno per la sostenibilità portato avanti dalla banca nell’ultimo anno. Ricordiamo che banca Ifis ha costituito un comitato interno dedicato alla sostenibilità ambientale ed è stata la prima challenger bank in Italia ad aderire alla Net-Zero Banking Alliance, l’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per accelerare la transizione verde del settore bancario internazionale.





Quest’anno la banca ha inoltre promosso iniziative di economia circolare, donando oltre 500 arredi (scrivanie, armadi, scaffali e sedie) degli ex uffici milanesi di Corso Venezia a 12 onlus a sostegno di progetti solidali in Italia e all’estero. Tutto il materiale dismesso è stato recuperato e reinserito in nuovi contesti.