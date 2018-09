Banca Ifis Npl Meeting: a Venezia tutti i maggiori player

Giunge alla settima edizione l’evento organizzato per il 27 e 28 settembre dalla banca veneta guidata da Giovanni Bossi e interamente dedicato ai Non-Performing Loans e al bank restructuring, con la presenza di tutti i maggiori player del settore – Ecco gli ospiti e il programma.

Si tiene giovedì 27 e venerdì 28 settembre a Venezia, presso il Palazzo del Cinema del Lido, il Banca IFIS NPL Meeting 2018, l’evento internazionale sui Non-Performing Loans e il bank restructuring, con la presenza di tutti i maggiori player del settore. Per la prima volta il meeting, giunto alla settima edizione, sarà organizzato su due giorni. Gli iscritti sono oltre 700, di cui un terzo provenienti dall’estero, mentre sono 25 gli speaker: tra di loro banchieri, investitori, consulenti, legali e analisti finanziari. Figurano nella lista dei relatori, tra gli altri, il Cfo di Intesa Sanpaolo Stefano Del Punta, il Chief Risk Officer di Banco Bpm Edoardo Ginevra, l’Head of group of risk management di Unicredit Thiam Joo Lim, l’economista Luigi G. Zingales.

Nel corso della due giorni verranno anche presentati i nuovi dati aggiornati a settembre del Market Watch Npl a cura dell’ufficio studi di Banca IFIS. Ecco il programma (in inglese):

27 SETTEMBRE

Starting from about 2.30 PM

Self-organized seminars will take place both in Palazzo del Cinema and in the Hotel Excelsior. Please visit the website regularly to see the updated workshop agenda in detail and to send and to sign up.

28 SETTEMBRE

MAIN CONFERENCE (times indicated are CET).