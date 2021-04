Banca Ifis, dal 22 aprile comincia l’era Geertman

Giovedì prossimo avrà luogo l’assemblea di Banca Ifis che eleggerà il nuovo amministratore delegato nella persona dell’ingegnere olandese Frederik Geertman

Con l’assemblea prevista per giovedì 22 aprile comincerà il nuovo corso di Banca Ifis che incoronerà il cinquantenne ingegnere olandese (ma nato in Sardegna) Frederik Geertman nel ruolo di Amministratore delegato, fortemente voluto dal primo azionista Furstemberg.

Dopo l’assemblea degli azionisti, il nuovo Ad terrà in streaming una conferenza stampa insieme al vicepresidente Ernesto Furstemberg Fassio.

L’innovazione sarà sicuramente la bussola del nuovo corso di Banca Ifis e non a caso Geertman è stato scelto anche per aver guidato con successo la digitalizzazione dei rapporti con la clientela in ottica omnicanale nelle banche (Ubi e Unicredit) in cui ha precedentemente lavorato.