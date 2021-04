Banca Generali: ok a maxi dividendo, Mossa confermato Ad

La banca triestina ha chiuso il 2020 con un utile netto di 289 milioni e distribuirà 385 milioni di dividendi cash, recuperando quello del 2019. Antonio Cangeri è il nuovo presidente

Banca Generali difende l’utile, dà il via libera ad un maxi dividendo cash per complessivi 385 milioni e rinnova il Cda, confermando Gian Maria Mossa nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale, mentre il nuovo presidente è Antonio Cangeri. La banca del Leone alato conferma dunque il suo buon momento sotto vari punti di vista: la crisi pandemica non le ha impedito di mettere a segno anche nel 2020 un utile netto di 289,2 milioni, e l’assemblea degli azionisti ha stabilito di distribuire dividendi cash per complessivi 385 milioni di euro, pari a euro 3,30 per azione e relativi agli utili degli esercizi 2019 e 2020, secondo le modalità già comunicate al mercato e cioè in due tranche, una prima da 2,70 euro per azione entro il 31 dicembre 2021 e una seconda da 0,60 euro per azione entro il 31 marzo 2022.

Al termine dei lavori assembleari si è poi riunito il consiglio di amministrazione, che ha provveduto ad attribuire le cariche sociali. Conferma scontata per Mossa, che sarà l’amministratore delegato almeno per un altro triennio. Mossa, nominato la prima volta come Ad nell’aprile 2016, ha permesso in cinque anni a Banca Generali praticamente di raddoppiare le masse in gestione, portandole dai 42 miliardi del marzo 2016 agli oltre 75 miliardi attuali. Merito anche dell’estensione dell’offerta con servizi che si posizionano ulteriormente verso i segmenti del private banking e digital wealth management, con strumenti e servizi che hanno consentito ai 2mila consulenti finanziari di raccogliere quasi 30 miliardi di nuove masse in 5 anni.

Inoltre il titolo di Banca Generali è tra i best performers degli ultimi 5 anni a livello europeo e non solo nel comparto finanziario, con una crescita del 120% e dividendi erogati per oltre 8 euro ad azione, miglior ritorno a Piazza Affari negli ultimi 5 anni. La novità invece è il parziale rinnovo del consiglio di amministrazione: nel board di Banca Generali entrano infatti Roberta Cocco, Lorenzo Caprio, oltre ad Antonio Cangeri (attuale Group General Counsel di Assicurazioni Generali) che sarà appunto il nuovo presidente.