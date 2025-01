Banca Cambiano, conclusa la Risk Academy 2024: un percorso formativo tra università e impresa

L’iniziativa ha offerto a 22 studenti l’opportunità di immergersi nelle dinamiche bancarie e nella gestione del rischio, con un focus su tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati. Un successo che apre la strada a nuove edizioni

Si è conclusa la Risk Academy 2024, progetto formativo che ha visto collaborare Banca Cambiano 1884 S.p.A., Cabel Industry S.p.A. e il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze. L’iniziativa che ha rappresentato un modello virtuoso di sinergia tra mondo accademico e imprenditoriale, ha offerto a 22 studenti una preziosa opportunità di apprendimento diretto sulle dinamiche bancarie e di gestione del rischio, con un focus sulle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati.

Risk Academy 2024: il percorso formativo

Il percorso formativo, svoltosi dal 15 ottobre, ha previsto sette sessioni interattive condotte da esperti del settore bancario, tecnologico e accademico. Tra i temi trattati:

Governance e controlli bancari , per comprendere l’organizzazione e il sistema di supervisione interno delle banche;

, per comprendere l’organizzazione e il sistema di supervisione interno delle banche; Analisi di bilancio , strumento essenziale per la valutazione della solidità finanziaria delle aziende;

, strumento essenziale per la valutazione della solidità finanziaria delle aziende; Gestione del rischio e Risk Appetite Framework , con strategie avanzate per la mitigazione dei rischi;

, con strategie avanzate per la mitigazione dei rischi; Intelligenza artificiale e machine learning applicati al risk management , per sfruttare tecniche innovative nell’analisi predittiva;

, per sfruttare tecniche innovative nell’analisi predittiva; Strumenti informatici e modelli di analisi, con particolare attenzione alla digitalizzazione e ai big data.

Gli studenti, provenienti dai corsi di Finance and Risk Management e Accounting, Auditing e Controllo, hanno potuto combinare teoria e pratica, acquisendo competenze utili per affrontare le sfide del mondo bancario moderno. In particolare, è stato posto l’accento sull’importanza della tecnologia come leva per ottimizzare processi e decisioni finanziarie.

Il Business Game: la sfida finale

Il momento culminante della Risk Academy 2024 è stato il Business Game, una simulazione progettata per mettere alla prova le competenze acquisite dagli studenti. La sfida consisteva nella gestione di un portafoglio di finanziamenti bancari, con attività quali l’analisi delle richieste di credito, l’attribuzione dei rating e l’ottimizzazione delle risorse.

Questa esercitazione ha permesso ai partecipanti di applicare le conoscenze teoriche in un contesto pratico, simulando scenari reali e confrontandosi con decisioni strategiche complesse.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sede di Banca Cambiano 1884 a Firenze, dove è stato annunciato il team vincitore, selezionato per l’eccellenza nelle capacità analitiche e nella pianificazione strategica.

La Risk Academy 2024 ha confermato il valore della collaborazione tra Università e imprese come motore di crescita per il territorio e la comunità. Il confronto ha generato un ecosistema dinamico in cui gli studenti hanno sviluppato competenze concrete e costruito connessioni strategiche, mentre i professionisti hanno trovato nuovi stimoli nell’interazione con l’ambiente accademico. Il successo dell’iniziativa apre la strada a future edizioni, con l’ambizione di ampliare i temi trattati e coinvolgere un numero maggiore di partecipanti.

Risk Academy 2024: la voce dei protagonisti

“La Risk Academy incarna il nostro impegno sul territorio, non solo come istituzione finanziaria, ma come guida e punto di riferimento per la crescita economica e sociale. Investire nella formazione dei giovani significa creare un tessuto connettivo più forte tra banca, imprese e comunità, favorendo una cultura del rischio consapevole e un’educazione finanziaria volta ad accompagnare lo sviluppo delle nuove generazioni” – ha dichiarato Federica Paoletti, Vice Direttrice Generale di Banca Cambiano 1884 S.p.A.

“La Risk Academy non è solo un ponte tra studenti e mondo del lavoro, ma un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni accademiche e realtà aziendali, in grado di valorizzare competenze e best practice per generare crescita condivisa. Per Cabel, questa iniziativa sancisce l’importanza di una sinergia strutturata con il network delle banche clienti e l’intero Gruppo Quid di cui facciamo parte, consolidando un ecosistema capace di innovare e trasformare il settore” – ha affermato Daniele Porazzi, Group Development & Integration Strategies di Cabel Industry S.p.A.

“Questa iniziativa, che mette in contatto mondo accademico e mondo del lavoro, teoria e pratica, consente agli studenti di sperimentare concretamente quello che hanno studiato, utilizzando le competenze acquisite per affrontare le sfide del mercato, grazie anche all’innovazione tecnologica” hanno sottolineato Alessandro Giannozzi, past president del corso di laurea magistrale in Finance and Risk management, e Francesco Mazzi, presidente del corso di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo dell’Università di Firenze.

“Partecipare alla Risk Academy è stata un’esperienza straordinaria, che ci ha permesso di confrontarci con sfide reali del mondo finanziario e di mettere in pratica le nostre competenze in un contesto altamente professionale. Il Business Game è stata una opportunità unica per affinare le capacità analitiche e decisionali, lavorando in team come veri professionisti del settore” – ha dichiarato il portavoce del gruppo vincitore della Risk Academy 2024.