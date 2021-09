Aziende: è boom di richieste online per l’abbigliamento da lavoro

L’aumento di richieste online per l’abbigliamento da lavoro è guidato da esigenze che le piattaforme specializzate sono in grado di soddisfare grazie alla versatilità dei negozi virtuali

Per il 2021 l’OCSE prevede una crescita record per il PIL italiano, con un incremento del 5,9% considerato tra i migliori nell’Eurozona. Le aziende stanno ritornando ad investire dopo la fase peggiore della crisi sanitaria, sull’onda della ripresa dei consumi per approfittare nella nuova congiuntura macroeconomica, come indica l’aumento di richieste online per l’abbigliamento da lavoro.

In particolare, sempre più aziende preferiscono gli indumenti personalizzati, una soluzione efficiente per rafforzare l’identità del brand e promuovere il marchio in modo efficace, ottimizzando l’investimento effettuato nell’acquisto degli abiti da lavoro. Ovviamente, è fondamentale optare per capi di buona qualità per garantire un adeguato comfort ai dipendenti.

L’abbigliamento aziendale deve inoltre offrire elevati standard di sicurezza per tutelare i lavoratori, soprattutto in alcune tipologie di attività come i lavori outdoor e gli interventi in strada.

L’obiettivo, in questi casi, è trovare il giusto compromesso tra design, comodità e protezione, con la possibilità di comprare gli abiti da lavoro online per risparmiare e beneficiare di un rapporto qualità-prezzo migliore.

I vantaggi dell’abbigliamento da lavoro personalizzato

Nell’ambito workwear risulta per esempio molto apprezzato l’abbigliamento da lavoro di GedShop, portale specializzato dov’è possibile trovare un’ampia gamma di proposte personalizzabili, in grado di soddisfare ogni esigenza di imprese, artigiani e professionisti. Si tratta di abiti customizzabili certificati, con tantissime proposte interessanti per settori come l’edilizia, l’hospitality e l’healthcare.

Comprare capi personalizzabili permette di creare un vestiario professionale su misura, valorizzando ogni indumento con la stampa del logo aziendale o una grafica particolare. In alternativa, si possono brandizzare gli abiti con il ricamo delle iniziali, una soluzione perfetta per alcuni ambiti specifici, come le divise per cuochi e chef, le casacche di medici e infermieri o le felpe casual per gli ambienti di lavoro moderni.

L’abbigliamento personalizzato da lavoro aiuta ad aumentare l’attaccamento dei dipendenti all’impresa, per consolidare l’identità dell’azienda con benefici in termini di produttività e atmosfera all’interno dei luoghi di lavoro. Inoltre, si possono definire meglio i ruoli nell’organizzazione, soprattutto per i lavoratori che svolgono mansioni a contatto diretto con il pubblico, per favorire l’interazione tra i clienti e i dipendenti valorizzando l’immagine aziendale.

Allo stesso tempo, è possibile personalizzare gli abiti da lavoro per eventi speciali, ad esempio usando t-shirt con logo da regalare ai dipendenti come welcome kit. Utilizzare indumenti brandizzati aiuta a rafforzare l’autorevolezza dell’azienda, con una percezione migliore della professionalità dell’impresa, sfruttando il marketing visivo per acquisire maggiore notorietà e infondere fiducia fin dal primo istante.

Come scegliere l’abbigliamento da lavoro giusto

La scelta degli abiti da lavoro richiede di prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti specifici, per essere sicuri di acquistare i prodotti giusti e realizzare un investimento intelligente.

Innanzitutto, è importante tenere conto della comodità, infatti gli indumenti lavorativi devono essere confortevoli e assicurare il benessere del dipendente, senza trascurare anche le esigenze di resistenza affinché il capo sia durevole e robusto.

In questo caso, bisogna valutare l’affidabilità del brand che produce gli abiti, verificando la qualità garantita dall’azienda, preferendo indumenti realizzati con cuciture resistenti e materiali selezionati. Quelli più utilizzati sono cotone e poliestere, due soluzioni che vanno analizzate con attenzione considerando la stagione climatica, il luogo di lavoro e le attività che il dipendente deve svolgere.

In presenza di contesti lavorativi particolari, è essenziale rispettare le normative di legge, acquistando indumenti da lavoro certificati come gli abiti ad alta visibilità per le attività esterne, controllando l’omologazione del prodotto per capire se garantisce gli standard richiesti. La sicurezza d’altronde è un requisito fondamentale, per proteggere i dipendenti dai principali rischi preseti su posto lavorativo.

Infine, non bisogna tralasciare stile e design, in quanto l’abbigliamento aziendale è uno dei principali strumenti di marketing per le imprese. La personalizzazione permette di creare abiti unici perfetti per le esigenze del business, tuttavia è importante partire dai modelli giusti per un risultato impeccabile. Dopodiché, bisogna scegliere le soluzioni di stampa più adatte, utilizzando grafiche e loghi per trasformare i capi i veri oggetti promozionali.