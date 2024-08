Axa vende Axa Im a Bnp Paribas: nasce un gigante dell’asset management

Axa pronta a cedere la sua divisione di gestione patrimoniale a Bnp Paribas per 5,1 miliardi di euro. Nasce un nuovo leader europeo nel settore dell’asset management. Nel ramo danni in Italia il gruppo assicurativo francese acquisisce Nobis

Si muove il mondo delle assicurazioni. Axa, uno dei giganti globali del settore assicurativo, ha annunciato l’inizio di trattative esclusive con Bnp Paribas per la vendita di Axa Investment managers. Valore dell’operazione di circa 5,1 miliardi di euro che potrà raggiungere i 5,4 miliardi di euro, includendo un corrispettivo aggiuntivo di 0,3 miliardi di euro derivante dalla vendita di Select ad Axa IM prima della conclusione della transazione.

L’accordo, previsto per il completamento entro il secondo trimestre del 2025, segna una ristrutturazione per Axa, che si uscirebbe così completamente dal settore del risparmio gestito.

Dalla fusione nascerà un leader nel settore dell’asset management

Axa Investment managers gestisce attualmente quasi 850 miliardi di euro di asset. La fusione con BNP Paribas creerà un leader europeo nel settore dell’asset management, con un patrimonio gestito complessivo di 1.500 miliardi di euro. La transazione prevede un multiplo di 15 volte l’utile 2023 di Axa IM, il che riflette una valutazione robusta e una forte fiducia nelle prospettive future dell’entità combinata.

“Axa Investment managers è stata una storia di successo per il gruppo Axa. Negli ultimi 25 anni abbiamo costruito un franchising eccezionale ancorato alla competenza in materia di investimenti, e di una comprovata esperienza in materia di sostenibilità” ha dichiarato Thomas Buberl, ceo di Axa. “Unendo le forze con Bnp Paribas, Axa Investment Managers diventerà un asset manager globale con un’offerta di prodotti più ampia e con l’obiettivo comune di rafforzare la propria posizione di leadership negli investimenti responsabili”.

Ristrutturazione strategica per Axa

La decisione di Axa di uscire dal business dell’asset management si inserisce in una strategia più ampia di semplificazione del modello di business e concentrazione sulle attività assicurative core. Con questa mossa, Axa punta a focalizzarsi maggiormente sulle sue operazioni assicurative principali, ottimizzando la propria struttura e risorse per ottenere maggiore efficienza e focalizzazione strategica.

L’impatto finanziario dell’accordo include una riduzione annualizzata degli utili underlying di Axa di circa 0,4 miliardi di euro. Tuttavia, l’operazione porterà a un utile netto una tantum stimato di 2,2 miliardi di euro. Il coefficiente Solvency II di Axa, che misura la solidità finanziaria, dovrebbe rimanere neutro, suggerendo che la transazione non avrà effetti negativi sulla stabilità del capitale dell’azienda.

Axa acquisisce il gruppo Nobis

In parallelo con la trattativa per la vendita di Axa IM, Axa ha annunciato l’acquisizione del gruppo Nobis, una compagnia assicurativa retail operante in Italia nel ramo Danni. Nobis ha registrato premi lordi emessi per 0,5 miliardi di euro e un utile netto di 35 milioni di euro nel 2023. L’acquisizione, che prevede un corrispettivo iniziale di 423 milioni di euro con un potenziale Earn Out fino a 55 milioni di euro, rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Axa di espandere e rafforzare la sua posizione nel mercato assicurativo.