Autostrade: da Cdp e fondi offerta finale ad Atlantia

Il consorzio sottolinea che la nuova proposta “costituisce un significativo avvicinamento rispetto alle richieste” della holding dei Benetton

Dopo lunga attesa, la nuova offerta per Autostrade è arrivata. Cassa Depositi e Prestiti, insieme ai fondi stranieri Blackstone e Macquarie, hanno “inviato ad Atlantia l’offerta finale – si legge in una nota – contenente alcuni affinamenti rispetto a quella trasmessa il 24 febbraio 2021, per l’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia, ovvero per l’acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di Aspi”.

La precedente proposta vincolante prevedeva una valutazione del 100% dell’equity di Aspi di 9,1 miliardi, più una serie di clausole e pendenze legali negative pari a circa 1,5 miliardi.

La nuova offerta contiene “ulteriori elementi emersi dalla due diligence effettuata a valle della proposta presentata il 24 febbraio scorso – prosegue la nota – e costituisce un significativo avvicinamento rispetto alle richieste di Atlantia. Il Consorzio ritiene che tale offerta debba essere valutata positivamente da Atlantia e dai suoi azionisti”.

L’offerta presentata “è coerente con l’approccio dei componenti del consorzio quali investitori di lungo periodo e in particolare con quello di Cdp, primo investitore nelle infrastrutture del Paese e da anni azionista di società che gestiscono reti nazionali strategiche (Snam, Terna, Italgas, e Open Fiber)”.

Infine, conclude il consorzio, l’investimento risponde ai seguenti obiettivi: