Auto Italia: immatricolazioni ok, Jeep boom (+187%)

Ad agosto le vendite complessive crescono del 9,46%, mentre quelle del gruppo Fca salgono del 2,6% ma con un calo del 15,24% di quelle del marchio Fiat – Per la prima volta dal settembre 2013, Fiat Panda non è stata la vettura più venduta in Italia, battuta dalla Renault Clio

Ad agosto il numero di autovetture immatricolate in Italia è cresciuto del 9,46% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, a 91.551 unità. Lo comunica il ministero dei Trasporti, aggiungendo che nel periodo gennaio-agosto 2018 le vendite di auto nuove nel nostro Paese sono state pari a 1.365.947 unità, un dato praticamente stabile (-0,07%) rispetto allo stesso periodo del 2017, quando erano state immatricolate 1.366.881 unità.

Quanto ai trasferimenti di proprietà di auto usate, ad agosto ne sono stati registrati 260.485, con un calo del 4,57% su anno. Nei primi otto mesi dell’anno, invece, il conto arriva a 2.952.574, con una variazione di -2,93% rispetto a gennaio-agosto 2017.

Andando a guardare i primi dieci marchi, Fiat ha visto un calo delle immatricolazioni del 15,24%, con la quota di mercato passata al 15,46% dal 19,96%. Al secondo posto c’è Renault, che ha registrato aumento delle vendite del 74,07% e la quota di mercato passata al 10,47% dal 6,58%, grazie soprattutto alla performance di Clio. Sul gradino più basso del podio c’è Volkswagen, con un +10,35% delle immatricolazioni e quota salita al 7,15% dal 7,09%.

Al quarto posto c’è Ford (quota a 6,58% contro 6,32% e immatricolazioni salite del 13,89%), seguita in quinta posizione dal marchio Jeep, che ha registrato un boom di immatricolazioni del 137,83%, con una quota di mercato passata dal 2,85% al 6,19%.

Al sesto posto Peugeot (+7,76% immatricolazioni, quota scesa al 5,29% dal 5,38%), al settimo Dacia (vendite +80,85% e quota al 4,89% dal 2,96%). Ottava posizione per Opel (+2,93%, con quota 4,87% contro il 5,17% di agosto 2017).

Al penultimo posto nella top ten per quota di mercato in Italia c’è Citroen/Ds, con immatricolazioni salite del 7,28% e quota al 4,49%, in calo dal 4,59%. Infine, al decimo posto c’è Toyota (con Lexus) che ha segnato un +11,28% di immatricolazioni e quota salita al 4,46% dal 4,39%.

Per quanto riguarda i singoli modelli, ad agosto, per la prima volta dal settembre 2013, Fiat Panda non è stata la vettura più venduta in Italia, battuta dalla Renault Clio. Nella classifica nelle 10 auto più vendute nel nostro Paese, il gruppo Fca piazza comunque sei vetture, comprese due a marchio Jeep. In particolare spicca il terzo posto della Jeep Compass con 3.002 unità vendute nel mese appena terminato. Al quarto posto Fiat 500X con 2.994 unità, seguita da Fiat Tipo (2.400), Dacia Sandero (2.199) e Jeep Renegade (2.110). Chiudono la classifica, dal settimo al decimo posto, Citroen C3 (2.071 unità), Renault Captur (2.037) e Fiat 500L (1.996).