Attentato Shinzo Abe, l’ex premier del Giappone ferito con arma da fuoco, non dà segni di vita

L’ex premier giapponese è crollato a terra e non dà segni di vita. Stava parlando ad un comizio elettorale. Arrestato l’attentatore.

L’ex premier Shinzo Abe è stato al centro di un attentato durante un comizio in Giappone. “Sembrerebbe non mostrare segnali vitali” nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni. Così riferisce l’Ansa riprendendo i media giapponesi che hanno dato l’annuncio.

La polizia giapponese ha intanto arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami con l’accusa di tentato omicidio per aver sparato i due colpi di arma da fuoco contro l’ex premier Shinzo Abe a Nara, nel Giappone centro-occidentale.

L’uomo, un residente locale- riferisce ancora l’Ansa – era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe, impegnato in un discorso elettorale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto. Nessun aggiornamento è stato finora diffuso sulle condizioni dell’ex premier, colpito due volte alla schiena con conseguente “arresto cardiopolmonare” e l’immediato trasporto al Nara Medical University hospital.

I colpi sparati sono stati almeno due, sparati alle spalle e a distanza ravvicinata, cadendo a terra sanguinante e privo di sensi. L’episodio è avvenuto intorno alle 11.30 (4.30 in Italia) nella città di Nara, nel Giappone centro-occidentale, dove Abe era impegnato in un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico. Il network pubblico Nhk ha riferito che Abe, 67 anni, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma i vigili del fuoco hanno riferito che le sue condizioni sono apparse molto gravi visto che non mostrava “segnali di vita” agli esami preliminari sulla funzionalità di cuore e polmoni. La polizia ha riferito che un uomo, il presunto attentatore, è stato arrestato sul luogo dell’attacco, vicino alla stazione Yamatosaidaiji nella città di Nara.