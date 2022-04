Condividi Twitter

Atlantia: Giampiero Massolo è il nuovo presidente, ok a bilancio 2021 e dividendo

L’assemblea di Atlantia ha eletto il nuovo cda composto da 15 membri. Tre consiglieri di Assogestioni. Via libera, per la prima volta in Italia, al piano per la transizione energetica

L’assemblea dei soci di Atlantia, con oltre il 77% del capitale presente, ha dato il via libera al bilancio 2021 e alla distribuzione di un dividendo pari a 74 centesimi per azione. La cedola sarà staccata il 23 maggio, con record date fissato per il 24 maggio. Gli azionisti hanno eletto Giampiero Massolo alla presidenza della società e nominato il nuovo cda composto da 15 membri. Nel consiglio di Atlantia siederanno Maurizio Basile, Carlo Bertazzo, Christian Coco, Anna Chiara Invernizzi, Maria Leddi, Andrea Mangoni, Valentina Martinelli, Giampiero Massolo, Gaia Mazzalveri, Jean Mouton, Elisabetta Ripa, Nicola Verdicchio. Si tratta di nomi presenti nella lista del socio Sintonia, della famiglia Benetton, che ha ottenuto il voto favorevole del 61,73% del capitale. A completare il cda ci saranno poi Dario Frigerio, Giuseppe Guizzi e Licia Soncini, candidati dalla lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio ed altri investitori istituzionali, titolari di circa l’1,228% del capitale sociale, che ha conseguito il voto favorevole del 37,79% del capitale rappresentato in assemblea. L’assemblea ha inoltre approvato il Piano di Azionariato Diffuso 2022- 2027, dando voto favorevole per le politiche di remunerazione. Entrambe le votazioni sono passate con maggioranze tra il 98% e oltre il 99%. Consenso simile anche per il Climate Action Plan di Atlantia, vale a dire la strategia di lungo termine della società in relazione alla transizione energetica dei trasporti e dell’ecosistema della mobilità, per la prima volta in Italia sottoposto al voto consultivo dell’assemblea. Il successivo consiglio d’amministrazione ha confermato Carlo Bertazzo nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Atlantia.