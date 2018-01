Atlantia – Abertis: oggi l’ok del Governo spagnolo

Il Sì arriverà nel corso dell’odierno consiglio dei ministri su proposta del ministero dello Sviluppo Economico – Per “mettere le mani” su Abertis, sarà necessario anche il Sì del ministero dell’Industria sul cambio di controllo nel gruppo di satelliti Hispasat.

Dopo mesi di trattative serrate, quando sembrava che tutto fosse ormai perduto, Atlantia ce la fa. Il Governo spagnolo, approverà oggi l’offerta presentata dal colosso italiano su Abertis.

A riferire la notizia è il quotidiano spagnolo Expansion, secondo cui l’ok arriverà su proposta del Ministero dello Sviluppo economico. Conferma le indiscrezioni anche Reuters che cita fonti provenienti dal ministero dei lavori pubblici.

La battaglia tra Atlantia e Hochtief, controllata tedesca del colosso Acs di Florentino Perez, dovrebbe dunque arrivare ad una svolta.

Da sottolineare però che l’ok del Consiglio dei Ministri che si riunirà tra poche ore, non rappresenta l’ultimo step. Per “mettere le mani” su Abertis, sarà necessario anche il Sì del ministero dell’Industria sul cambio di controllo nel gruppo di satelliti Hispasat. Arrivata invece lo scorso ottobre l’approvazione al progetto da parte della CNMV, la Consob spagnola, una decisione però contestata dai Ministeri dello Sviluppo e dell’Energia, che nel mese di richiesto hanno richiesto all’autorità di vigilanza di revocare l’autorizzazione dell’offerta di Atlantia. L’8 gennaio la CNMV ha ribadito il proprio via libera, ma nel frattempo la società italiana aveva già provveduto a richiedere ufficialmente l’ok dei due ministeri.

Ricordiamo che Atlantia ha offerto 16,5 euro per ogni azione Abertis con la possibilità di scegliere anche un’alternativa in azioni: 0,697 azioni Atlantia per ogni azione Abertis, determinato sulla base di un valore per azione di Atlantia assunto pari a 24,20 euro.

A Piazza Affari il titolo Atlantia viaggia in rialzo dello 0,5% a fronte del +0.09% del FTSE Mib. Sulla Bolsa de Madrid invece, le azioni Abertis salgono dello 0,6% a 19,24 euro.