Assistenza per contratti di telefonia, gas e luce, da Assium il bollino di azienda affidabile a PU Broker

Il comitato scientifico di Assium ha certificato le competenze e il livello di formazione di PU BROKER, società di consulenza e risoluzione problematiche con i gestori di telefonia, gas e luce

Il disegno di Bilancio 2023 ha destinato la maggior parte delle risorse al contrasto al caro energia e all’aumento dell’inflazione. Il pacchetto a sostegno di famiglie e imprese conta 21 miliardi di euro su 35, tre quarti dell’intero impianto della manovra. Tra bollette, andamento dei prezzi, previsioni e misure del Governo, non basta più un semplice bilancio costi-benefici, per gestire i budget delle utenze. Sono ormai necessarie competenze da professionista del settore.

Ma come si può avere la certezza che, rivolgendosi ad un vero professionista, quest’ultimo operi in linea con i principi di etica e trasparenza e faccia realmente gli interessi del cliente? Da qualche anno a questa parte esiste un codice deontologico e una Norma UNI (11782 del 2020) che vanno incontro a queste esigenze di trasparenza e di affidabilità. Come? Attraverso tutta una serie di certificazioni promosse e garantite dall’Associazione Italiana Utility Manager Assium, che agisce proprio in riferimento alla Norma appena citata.

Assium, in sostanza, si fa carico di un controllo continuativo, da parte del suo comitato tecnico-scientifico che accerta affidabilità e trasparenza degli operatori del settore tramite un bollino blu che è in sostanza un codice di condotta commerciale e professionale.



PU BROKER è una di queste aziende che, secondo Assium, ha meritato il distintivo per la sua attività di risoluzione delle problematiche con i gestori di telefonia, luce e gas e dai relativi rimborsi e indennizzi. Le competenze, l’adeguata professionalità e l’aggiornamento formativo del team di PU BROKER sono passati sotto la lente di ingrandimento di Assium che ha potuto verificare tutta la documentazione contrattuale, la formazione dei collaboratori, la trasparenza, il codice di condotta commerciale, attraverso opportuni test e audit interni.

A dimostrazione della necessità di realtà consulenziali attive nella difesa dei consumatori e delle loro bollette, c’è un dato significativo che riguarda il solo settore energetico del servizio di conciliazione di Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: lo scorso anno sono state raccolte 16.795 domande relative a conciliazione e risoluzione delle controversie e più della metà di queste, riguardano inesattezze e problematiche relative alla “fatturazione”. Questo dimostra quanta strada si debba ancora percorrere per la completa tutela dei diritti dei consumatori di utilities e di quanto risparmio possa derivare da un’attenta analisi delle fatture delle bollette.



PU BROKER è una delle poche aziende che si è sottoposta all’audit di Assium per ottenere il

bollino di qualità e affidabilità. Il comitato tecnico-scientifico di Assium ha condotto l’audit, articolato in un percorso che ha previsto incontri, test scritti e colloqui orali alla fine dei quali ha riconosciuto l’idoneità. La PU BROKER ha dunque superato tutte le fasi ottenendo il bollino di Azienda Affidabile e, dal mese di ottobre 2022, è sottoposta al controllo continuativo di Assium che ne verifica la continuità della

qualità del servizio offerto. L’azienda fa parte, così, della rete di aziende virtuose che operano nel

campo delle utilities.

“Siamo convinti che, per per le aziende e i privati, sia necessario avere a disposizione consulenti

formati e certificati, per la gestione e la salvaguardia delle proprie utenze e dei costi delle utilities.

Per questo ci siamo sottoposti all’Audit di Attestazione Assium, perché ogni dipendente deve essere

formato e avere una conoscenza completa dei settori TLC-ENERGIA-GAS e la certificazione delle

competenze distingue chi, come noi, sceglie un percorso di formazione costante in un panorama

non del tutto lineare e professionale. Inoltre, pensiamo che la certificazione diverrà obbligatoria nei

prossimi anni” – ha spiegato Maurizio Di Paolo, amministratore della PU BROKER.

L’ad, intervistato durante la convention annuale di Assium del 10 novembre 2022, ha continuato

sottolineando che “il mercato è in continua evoluzione, aumentano gli operatori del settore e c’è l’oggettiva difficoltà di districarsi tra servizi, esigenze e aspetti tecnici. Grazie all’Attestazione di

Affidabilità, i clienti di PU BROKER hanno la garanzia di essere assistiti da consulenti competenti

che investono in formazione tecnica e amministrativa, per la tutela di diritti e interessi di chi

consuma telefonia, luce e gas”. Infine, Maurizio di Paolo, conclude dicendo che l’attestazione di

affidabilità rappresenta “un ritorno di immagine e visibilità rispetto ai clienti e ai possibili partner

su tutto territorio nazionale”.