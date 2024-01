Assicurazioni: Howden si rafforza in Europa con quattro acquisizioni in un mese

Continua la crescita del gruppo indipendente di brokeraggio assicurativo. Acquisite quattro società tra Svizzera, Paesi Bassi Danimarca e Norvegia. Casini, CEO Howden Italia: “continua la costruzione del broker europeo leader per clienti e talenti”

Howden Group, gruppo multinazionale indipendente di brokeraggio assicurativo, continua a rafforzare la sua posizione in Europa. Tra dicembre 2023 e l’inizio del 2024 il gruppo ha concluso quattro operazioni d’acquisizione nel settore assicurativo. A dicembre Howden ha acquisito Haakon Ag, broker svizzero di riassicurazione, North Risk, intermediario assicurativo danese e Vlc & Partners Holding, uno dei principali broker assicurativi indipendenti dei Paesi Bassi. Infine, il 4 gennaio è stata completata l’acquisizione di Arctic Insurance, broker assicurativo norvegese in forte crescita.

In un solo mese, così, il gruppo Howden ha consolidato la sua posizione come broker riassicurativo di riferimento in Svizzera, ha fatto il suo ingresso nel mercato retail danese, ha potenziato le operazioni nei Paesi Bassi, un importante mercato assicurativo europeo, e ha esteso la sua presenza nei Paesi Nordici.

Quattromila dipendenti e 130 uffici in 22 paesi

“Con queste nuove acquisizioni il numero totale di dipendenti in Europa supererà i 4.000, con oltre 130 uffici in 22 Paesi. Si conferma una volta di più l’ambizione di Howden di portare avanti senza sosta la costruzione del broker europeo leader per clienti e talenti, unendosi alle migliori aziende nei diversi Paesi” ha commentato il Ceo di Howden Italia, Federico Casini.

“L’acquisizione di Vlc & Partners – ha dichiarato David Howden, fondatore e Ceo del gruppo – è tra le più significative che abbiamo effettuato nell’Europa continentale. Insieme a quella di North in Danimarca testimonia la nostra capacità di attrarre talenti di primo piano in tutti i mercati e dimostra chiaramente il nostro impegno strategico nella regione; ora siamo un operatore di scala in tutti i principali mercati assicurativi d’Europa“.

Le aziende acquisite

VLC & Partners, uno dei principali broker assicurativi indipendenti dei Paesi Bassi, offre servizi a medie imprese, Pmi e High Net Worth Individuals. L’operazione aggiungerà 500 dipendenti e sette filiali alle attività già esistenti di Howden nei Paesi Bassi, consolidando la sua presenza nel mercato.

North Risk, fondata nel 2021 da Polaris, società danese di private equity, è nata attraverso l’acquisizione e la fusione di quattro attività di distribuzione e consulenza finanziaria. Attualmente, l’azienda si concentra sull’assistenza alle Pmi e ai loro dipendenti, offrendo soluzioni assicurative corporate e servizi finanziari. L’acquisizione da parte di Howden riflette la strategia di investire in competenze specialistiche locali, sfruttando le capacità globali, la rete internazionale e i dati del gruppo a vantaggio dei clienti nei mercati locali. Inoltre, questa mossa completa la presenza di Howden nella regione nordica, che ha avuto inizio oltre 20 anni fa con l’apertura in Finlandia, seguita da Svezia, Norvegia e Islanda.

Arctic Insurance, con sede a Oslo, è stata fondata nel 2014 con il supporto di Arctic Group, un gruppo leader nei servizi finanziari. Specializzata nei settori Property & Casualty, Financial Lines & Specialty, Employee Benefits e Pensioni, fornisce soluzioni assicurative complesse per una vasta gamma di clienti, tra cui settori alimentare, bevande, riciclaggio, gestione dei rifiuti, trasporti e finanza. Dopo l’acquisizione da parte di Howden, Howden Norvegia conta ora 65 dipendenti in due uffici, avvicinandosi alla leadership nel mercato locale.

Haakon Ag, precedentemente parte del Gruppo Baloise con uffici a Basilea e Kuala Lumpur, porta con sé 43 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni riassicurative treaty, facultative e complesse a clienti in Svizzera, Europa, Asia e Medio Oriente. Dopo l’acquisizione da parte di Howden, la società potrà beneficiare della piattaforma riassicurativa di Howden Tiger. Questa rappresenta la nona acquisizione di Howden in Svizzera negli ultimi due anni, rafforzando ulteriormente la posizione del gruppo come punto di riferimento per i broker indipendenti a livello nazionale ed europeo.

Cos’è il Gruppo Howden

Il gruppo Howden è uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo, con circa 35 miliardi di dollari di premi lordi sottoscritti e 15 mila dipendenti presenti in 100 paesi. La società è stata fondata nel 1994 da David Howden, attuale Ceo di Howden Group Holdings.

Howden ha adottato una strategia incentrata sull’acquisizione di broker indipendenti di elevata reputazione, che possiedono una forte presenza territoriale e sono in grado non solo di distribuire prodotti, ma soprattutto di offrire consulenza nel rischio d’impresa.

Il Gruppo è entrato in Italia con una propria filiale nel 2021 ed è diventato in poco tempo uno dei maggiori operatori del mercato nazionale con oltre 110 milioni di euro di fatturato consolidato e 800 dipendenti con una presenza in 24 città con 26 uffici.

A ottobre 2023, Howden ha consolidato tutte le sue attività globali sotto un unico nome e un nuovo marchio. Questo rebranding ha coinvolto anche le controllate italiane, che hanno cambiato denominazione sociale. Le nuove denominazioni includono Howden Assimovie, Howden Assiteca, Howden Assiteca Agricoltura, Howden Assiteca Consulting e Howden Treviso. Queste si sono unite alle altre società del Gruppo, tra cui Andrea Scagliarini, Howden Italia e Howden Vicenza.