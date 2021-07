Assicurazioni, Howden apre in Italia e acquisisce il broker Scagliarini

Arriva anche in Italia il broker di assicurazione internazionale Howden, che partirà dal nostro Paese acquisendo il broker indipendente Andrea Scagliarini

Howden, broker di assicurazione internazionale, lancia la propria divisione italiana acquisendo la maggioranza di Andrea Scagliarini Spa. L’operazione rientra in una strategia che punta alla crescita a livello globale, come testimoniano le recenti aperture in Belgio, Svizzera e Australia. Il gruppo è ora presente in oltre 40 Paesi nel mondo.

“Scagliarini è un broker che ho ammirato a lungo per la sua cultura e reputazione, con un’attenzione al cliente di altissimo livello – commenta Luigi Sturani, Ceo di Howden Europe – una vera Rolls Royce nel mercato italiano. Cerchiamo persone che vogliano crescere all’interno di un contesto aziendale che permetta di dare il meglio di sé, in un ambiente permeato dalla nostra cultura People First”.

“Ci è stato chiesto di vendere la società tante volte nel corso degli anni, ma abbiamo sempre declinato le offerte ricevute – spiega Andrea Scagliarini, fondatore e presidente della società italiana – Ma dopo avere ascoltato le parole del CEO di Howden a una conferenza lo scorso anno e sentendo anche oggi le sue parole riguardo alla sua visione della cultura aziendale e i suoi valori, siamo convinti di aver trovato il partner giusto”.

Matteo Scagliarini, Ceo di Scagliarini, aggiunge: “Come partner Howden One dal 2017, ci siamo sentiti parte della ‘famiglia’ sin dall’inizio. Siamo sicuri che assieme ad Howden la nostra società sarà in grado di fornire ai nostri clienti soluzioni per la gestione del rischio ancora più sofisticate. Saremo inoltre ancora più attrattivi per i migliori talenti e garantiremo alle nostre risorse ineguagliabili opportunità di crescita”.

Matteo Scagliarini continuerà ad essere Ceo di Andrea Scagliarini Spa e Andrea Scagliarini resterà presidente della società. Entrambi entreranno a fare parte del board di Howden Italia.