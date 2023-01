Assicurazioni auto, Sermetra Net e UnipolSai lanciano “Pratica Assicurata”

Gli utenti che si rivolgono a un’agenzia di pratiche auto, che adotta la piattaforma informatica di Sermetra Net Service, beneficeranno di una copertura assicurativa sul Documento Unico senza costi

Sermetra Net e UnipolSai Assicurazioni lanciano “Pratica Assicurata“, iniziativa nata con l’obiettivo di tutelare i consumatori che si rivolgono alle agenzie di pratiche auto per le formalità più comuni per tutte le categorie di veicoli. L’iniziativa ha ricevuto l’approvazione dell’Unione Nazionale dei Consumatori.

Nel dettaglio, gli utenti che si rivolgono a un’agenzia di pratiche auto che adotta la piattaforma informatica di Sermetra Net Service beneficeranno di una copertura assicurativa sul Documento Unico (il documento che sostituisce la carta di circolazione e il Certificato di Proprietà). L’assicurazione copre per 12 mesi eventi quali lo smarrimento, il furto o il deterioramento. In tali eventualità, il cittadino potrà rivolgersi a una delle oltre 1.000 agenzie aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale e ottenere gratuitamente il duplicato del Documento Unico. Le agenzie di pratiche auto aderenti all’iniziativa offrono gratuitamente questa copertura assicurativa. Sono identificabili da una vetrofania con il logo “Pratica Assicurata”.

“Sapevamo che Pratica Assicurata sarebbe stato un servizio distintivo per le agenzie che usano i nostri sistemi e porta utilità anche al cittadino – ha detto Marco Antonio Simonotti, direttore generale del Gruppo Sermetra Holding -; il prestigioso riconoscimento dell’Unione Nazionale dei Consumatori non fa che certificare questo aspetto. È un progetto che ha reso felici tutti: dai cittadini alle agenzie che usano i servizi di Sermetra Net Service. E, soprattutto, non costa niente a nessuno di loro.”

Anche Dino Cimaglia, segretario generale dell’UNC, ha espresso soddisfazione: “Grazie a questa apprezzabile iniziativa, viene offerto ai consumatori un servizio gratuito e, al contempo, estremamente efficace e concreto”.